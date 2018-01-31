Своя рубашка, не чужая: о сомнительном "балтийском единстве"

РИА Новости Украина

Литва, Латвия и Эстония не станут помогать друг другу в случае военного конфликта, несмотря на все договоренности, а "балтийское единство" существует только в разговорах политиков, но не в реальности, пишет Sputnik Литва ссылаясь на литовского военного эксперта, аналитика Международного центра обороны и безопасности Томаса Ермалавичюса.

Подобные предположения уже несколько лет подтверждает история отношений трех балтийских государств, которые все эти годы действуют по принципу "своя рубашка ближе к телу". Недостаточная степень интегрированности заметна на многих уровнях, в том числе и в оборонной сфере, а маскирует ее общность антироссийской политики и внешнее управление из Брюсселя и Вашингтона.

По мнению Ермалавичюса, инициатива взаимодействия в оборонной сфере принадлежит не столько самим балтийским республикам, сколько НАТО.

"Получается, что пресловутое "балтийское единство" существует только в виде страха перед Россией. Его видимость создает общность "большой политики", связанную с одинаковыми обязательствами перед заокеанским патроном проводить в жизнь стратегию "сдерживания России", — говорится в статье.

Именно из-за стремления к обособленности и преследования собственных интересов в Прибалтике проваливаются и совместные экономические проекты. Сейчас Литва, Латвия и Эстония связаны друг с другом только за счет советской инфраструктуры.

Именно из-за стремления "тянуть только в свою сторону" провалился и проект Висагинской АЭС, и клайпедского СПГ-терминала. В первом случае Латвия и Эстония отказались инвестировать в атомную станцию на территории Литвы. Во втором Рига и Таллин не захотели закупать у Вильнюса дорогой сжиженный природный газ, цена которого была выше, чем у российского. Из-за этого СПГ терминал Independence не смог получить статус регионального проекта и Евросоюз отказал ему в финансировании. В итоге Литва осталась в убытке.

Кроме того, Рига и Таллин не спешат объединяться с Вильнюсом и против других государств (за исключением России). Литва не сумела создать "балтийскую коалицию" против Белорусской АЭС. Пока литовские власти кричат об "угрозе второго Чернобыля", Латвия реагирует на строительство атомной станции в Островце крайне спокойно: она рассчитывает получить часть белорусского транзита для своих портов.

Даже из-за проекта железной дороги Rail Baltica идет многолетний спор: три республики не могут договориться, в какой из них будет находиться штаб-квартира — ведь именно в эту страну и пойдет наибольший поток прибыли.

Однако не стоит думать, что Вильнюс готов сражаться за "балтийское единство" в ущерб себе, а корыстными и обособленными являются только Рига и Таллин.

"Когда дело доходит до ее корыстных интересов, Литва готова сама рвать инфраструктурные связи с другими балтийскими странами", — пишет Rubaltic.

Именно Литва разобрала участок железной дороги, чтобы полностью заполучить транзит Мажейкяйского НПЗ через Клайпеду в ущерб латвийскому Вентспилсу. Таким образом, чтобы избавиться от конкурента, Литва готова даже разбирать железнодорожные пути.

Лишь одна цель способна сплотить балтийские государства — совместное "выбивание" денег из западных союзников, в том числе для защиты от "российской агрессии". Вильнюс, Рига и Таллин не против получить средства от Евросоюза, а затем "распилить" их.

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Получается, что страны Балтии объединяет не общая история и не культурная и географическая близость, а Россия. Именно она скрепляет Литву, Латвию и Эстонию в Прибалтику и придает Прибалтике геополитическую ценность.