Мировые тренды: санкции против РФ, поведение жены Трампа, снова Донбасс

РИА Новости Украина

Санкции против РФ

Зарубежные издания пишут во вторник, что Госдепартамент США заявил о возможном отсутствии необходимости в новых санкциях против оборонно-промышленного комплекса РФ. Как пишет газета Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа, "остро критикуемая конгрессменами за то, что она не наказала РФ за вмешательство в выборы", заявила, что пока новые санкции по РФ не требуются, так как закон по антироссийским санкциям "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) станет "сдерживающим фактором" для России.

По мнению издания Daily Beast, заявление Трампа "сбило с толку и привело в бешенство" конгрессменов, так как "у них сложилось впечатление, что администрации Трампа безразлично влияние Кремля на избирательную кампанию". Газета Washington Examiner добавляет, что санкции США привели к тому, что Россия потеряла миллиарды долларов в оборонной промышленности, так как некоторые страны отказались от закупок оружия в РФ. Издание Politicо пишет, что детали по выполнению санкций по РФ были переданы Госдепом США конгрессу в секретном докладе, однако отмечает, что "остается неясным, администрация США уже опубликовала или только планирует опубликовать отчет об олигархах и отчет о государственной задолженности, которые могут содержать секретную информацию".

Читайте также: Бедный Трамп. Поди разбери, где Руанда, где Украина — Павлив

Что случилось с Меланией Трамп

Американская газета New York Times в понедельник опубликовала статью о "неопределенном поведении" супруги президента США Мелании Трамп на фоне известия о сексуальной связи ее мужа с порнозвездой. Газета пишет, что последние действия первой леди стали своеобразным "политическим тестом Роршаха" для общественности, которая задается вопросом, "что символизирует ее поведение – потребность расслабиться, глубокое недовольство ее положением или и то и другое?". Ответом на поведение Мелании New York Times считает недавнее известие, что адвокат Дональда Трампа заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за то, чтобы она не рассказывала о своем романе с Трампом.

Как отмечает газета Washington Examiner, Мелания Трамп "была вне себя от ярости", когда узнала о связи своего мужа с Клиффорд, происшедшей вскоре после их свадьбы. Издание Business Insider добавляет, что после сообщений о предполагаемых контактах своего мужа Мелания "неожиданно отказалась" от двухдневной поездки с Трампом на Всемирный экономический форум в Давосе и совершила "неожиданную поездку" в Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне еще до наступления Международного дня памяти жертв Холокоста. Издание Dallas News напоминает, что брак Мелании Трамп, неважно, "крепкий он или шаткий, счастливый или нет — это ее личное дело", и первая леди не обязана "публично отчитываться за каждый свой шаг".

Замдиректора ФБР ушел в отставку

В ночь на вторник в центре внимания зарубежных СМИ оказалась новость о том, что заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, который был правой рукой бывшего директора Джеймса Коми, покинул свой пост. Как отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, "боссы (Маккейба) заставили его уйти". "Маккейб внезапно ушел в отставку в понедельник… спустя месяцы испепеляющей критики со стороны президента (Дональда) Трампа, заявив друзьям, что глава бюро подталкивал его к уходу", — пишет New York Times. Газета отмечает, что, несмотря на то, что уход Маккейба был ожидаемым, "его отставка все равно оказалась внезапной".

По информации издания, на прошлой неделе Маккейб сказал, что надеется остаться на своем посту до марта, когда он сможет уйти на пенсию. Белый дом заявил, что не причастен к уходу заместителя директора ФБР. Издание отмечает, что "Маккейб за последний год стал политическим громоотводом, Трамп и республиканцы обвиняли его в ведении политически мотивированного расследования в отношении помощников кампании Трампа и их связей с Россией". "Уход Маккейба произошел в контексте новых заявлений конгрессменов-республиканцев о недостатке беспристрастности ФБР".

Читайте также: Riga.Rosvesty: зачем Украине свое ФБР?

Документ о превышении полномочий ФБР

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США в понедельник проголосовал за публикацию документа, который содержит сведения о превышении ФБР и минюстом страны своих полномочий во время слежки за сотрудником предвыборной кампании Трампа в 2016 году, эта новость попала на передовицы многих мировых газет (Wall Street Journal, Los Angeles Times, New York Times, Guardian и других). "Голосование… подлило масло в огонь в и так пылающий партийный конфликт о расследованиях в отношении бессовестного вмешательства России в выборы 2016 года", — пишет New York Times. Минюст США выступил против публикации документа, отметив, что это будет "невероятно безрассудно" и может поставить под угрозу источники и методы, используемые американской разведкой, пишет Guardian. Как отмечает издание, документ сконцентрирован на решении заместителя генпрокурора Рода Розенстайна расширить слежку за экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем в 2017 году.

Как отмечает New York Times, демократы назвали документ опасной попыткой дискредитировать расследование в отношении "вмешательства РФ". По информации Guardian, документ не сразу станет доступным широкой публике. У президента Дональда Трампа есть пять дней, чтобы решить, должен ли документ быть опубликован, или попытаться заблокировать его публикацию.

Подводные камни реинтеграции Донбасса

Издание EurasiaNet пишет о принятом в Украине законопроекте о реинтеграции Донбасса, в частности, о его гуманитарном аспекте.

"Именно этот аспект закона остался наименее обсуждаемой частью. В гражданском и социально-экономическом разрезе закон закрепил непризнание всех юридических транзакций, проведенных администрациями "ЛНР" и "ДНР", за исключением свидетельств о рождении и смерти. Эти свидетельства признаются только в том случае, если они прилагаются к заявлению о выдаче документа украинского образца", — отмечает журналист Марианна Присяжнюк.

Более того, закон прописывает без возможности иной трактовки, что все приехавшие на оккупированные территории и не оформившие свое пребывание на них по украинским законам, после освобождения этих территорий будут признаны иностранцами, не имеющими законных прав на пребывание на Украине.

Райчел Денбер из международной правозащитной организации "Хьюман Райтс Вотч" отметила, что закон не предусматривает инструментов защиты гражданского населения, что особенно тревожно в условиях ухудшения ситуации с соблюдением прав человека на Украине.

Кто интегрирует Донбасс?

О вопросе реинтеграции Донбасса пишет и латвийское издание "Спектр".

"Европе конфликт на Донбассе уже пару лет как принято относить к категории "замороженных". На днях о том, что "ситуация приобретает характер замороженного конфликта" сказал и Владимир Путин. Президенту России в этом вопросе можно верить, как эксперту — Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия — большинство замороженных еще с 90-х годов конфликтов нашего континента находятся на периферии именно его страны", — пишет Дмитрий Дурнев.

Он отмечает, что при этом экспертам, журналистам и просто информированным людям, живущим в Донецкой и Луганской областях, слова про "замороженный конфликт" слушать неприятно. Ведь в Донбассе за прошлый год прошли тектонические сдвиги, основательно меняющие среднесрочные прогнозы и подходы к возможному мирному урегулированию конфликта, заставляющие говорить о том, что, судя по всему, интегрировать Донбасс в 2017 году уже начала Россия.