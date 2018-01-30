Новые санкции против РФ будут "в ближайшем будущем" - США

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.

"Мы намерены использовать (обнародованный накануне) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции мы работаем над ними", — сказал Мнучин на слушаниях в банковском комитете сената.

Отвечая на настоятельные вопросы сенатора о сроках введения новых санкций, министр финансов сказал: "Я хочу быть осторожен, но в ближайшем будущем вы увидите санкции", "Я хочу быть осторожен и не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может и месяц, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо проделать много работы".

В связи с требованием сенатора о более решительных мерах против России и ее руководства Мнучин заявил, что, "очевидно, есть проблемы, которые мы должны (решать), и мы решаем их с помощью санкций и, как я сказал ранее, в связи с представленным минувшей ночью докладом, будут дополнительные санкции".

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".