В Германии оценили убытки от антироссийских санкций в 100 млрд евро

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Убытки из-за введенных санкционных ограничений между ЕС и РФ с 2014 года превысили 100 миллиардов евро, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, заявил во вторник глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

"Согласно исследованию Кильского университета, убытки от взаимных экономических санкций, введенных в 2014 году, теперь превышают сто миллиардов евро. Около 60% потерь приходится на Россию, около 40% — на счет экономики ЕС. Таким образом, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, ответственность за который несут политики и который может быть разрешен только дипломатическим путем", — сказал Бюхеле.

Он добавил, что работающий в России немецкий бизнес ожидает, что "в конечном итоге будут определены дипломатические инициативы по деэскалации конфликта (вокруг Крыма и на востоке Украины — ред)".

Восточный комитет немецкой экономики выступает против возможных новых санкций против РФ и призывает Европу и США теснее согласовать данный вопрос, заявил Бюхеле.

"Мы отвергаем новые экономические санкции. Они только уводят от переговоров, усиливают раскол между сторонами и вызывают тревогу и компаний, создают непредсказуемые риски для экономики. Следует предусмотреть снятие санкций в обмен на ощутимый прогресс в мирном процессе в Восточной Украине с целью обеспечения позитивных стимулов", — приводятся слова Бюхеле в поступившем в РИА Новости пресс-релизе.

По его словам, то, что администрация США "в настоящее время не планирует новых санкций", является изначально положительным сигналом.

"Это дает надежду, что ЕС и США вновь будут теснее согласовывать вопрос санкций и что выход из нынешней ситуации удастся найти с помощью дипломатических инициатив", — добавил он.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.