Хроника 29 января: факельное шествие и перестрелки в Киеве, новые санкции против РФ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 29 января, в Киеве в честь 100-летия боя под Крутами активисты "Национального корпуса" и Национальных дружин провели факельное шествие. В этот же день возле магазина в Харькове произошел взрыв: пострадали женщина и ребенок, а в столице произошло сразу две перестрелки. К тому же Украина попала в список стран с дефицитом продовольствия. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Годовщина битвы под Крутами

В понедельник, 29 января, Украина чтила память Героев Крут. Ровно 100 лет назад в этот день 300 киевских студентов стали участниками кровавого боя с большевистской армией на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, защищая подступы к Киеву. Активисты "Национального корпуса" и Национальных дружин провели в Киеве факельное шествие в честь 100-летия боя под Крутами.

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Порошенко подписал секретное решение СНБО

Президент Петр Порошенко подписал указ №16/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019,2020 годы". Соответствующий документ обнародовала пресс-служба президента. Как сообщается, президентским указом вводится в действие засекреченное решение СНБО о гособоронзаказе на ближайшие три года.

Президент одобрил допуск иностранных военных в Украину

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году украино-американских учений Sea Breeze-2018 и Rapid Trident-2018. Рада приняла документ 18 января.

Суд над Саакашвили

Апелляционный суд Киева в пятницу по жалобе генпрокуратуры страны принял решение об избрании в отношении экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области меры пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Саакашвили назвал решение суда попыткой властей ограничить его политическую деятельность на Украине. Помимо этого суд отказался обязать Порошенко лично участвовать в рассмотрении дела Саакашвили.

Суд оставил в должности чиновницу, подозреваемую в обогащении на 10 млн грн

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство САП и Национального антикоррупционного бюро об отстранении Лидии Гавриловой от должности председателя Государственной аудиторской службы, подозреваемойв незаконном обогащении на сумму 10 млн грн. При этом сторона обвинения привела достаточно аргументов для удовлетворения ходатайства об отстранении председателя Держаудитслужбы.

Украина попала в список стран с дефицитом продовольствия

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупредили Совет Безопасности ООН об отсутствии продовольственной безопасности в 16 странах мира, пострадавших в результате острых конфликтов, в том числе, в Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе, в котором обнародованы выдержки из последнего доклада ФАО и ВПП по продовольственной безопасности.

Возле магазина в Харькове произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок

В Харькове утром 29 января произошел взрыв возле магазина, пострадали 53-летняя женщина и ребенок. Пострадавшая работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке. Перед случившимся она проходила мимо вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала боевая граната, МВД Украины не исключает версию теракта.

В Киеве при перестрелке возле игорного клуба убит мужчина

В понедельник, 29 января мужчина получил смертельное ранение в результате разборок двух охранных фирм на улице Лагерной в Киеве. Перестрелка произошла прямо у входа в игорное заведения вблизи станции метро "Берестейская". Сейчас следственная группа устанавливает обстоятельства стрельбы. Уже известно, что в результате инцидента огнестрельные ранения получили двое мужчин.

Перестрелка у здания столичного суда

В Киеве произошла перестрелка в центре города: три человека получили ранения на улице Жилянской возле здания Святошинского районного суда. Уже известно, что причиной стрельбы стали противоречия во время судебного заседания о нелегальной деятельности одной из транспортных компаний. "Нападающие исчезли с места события на автомобиле, который теперь разыскивается полицией", — отметили в пресс-службе суда.

В Днепре радикалы в балаклавах напали на ветеранов-участников обороны Ленинграда

Радикалы в балаклавах сорвали в Днепре мероприятие по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заблокировав в Доме учителя ветеранов и детей, сообщил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александр Вилкул. По его словам, на концерте присутствовали 65 пожилых людей, "переживших блокаду и сейчас проживающих в Днепре".

ВМС США заявили о "небезопасном перехвате" Россией самолета-разведчика

Российский истребитель Су-27 перехватил в небе над Черным морем самолет ЕР-3Е Aries II радиоэлектронной разведки ВМС США. В российском военном ведомстве утверждают, что Су-27 приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ. Пентагон подтвердил информацию о перехвате, назвав его небезопасным.

США внесли в санкционный список правительство РФ, включая Медведева и Лаврова

США внесли в "кремлевский список" все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова, говорится в релизе министерства финансов США. Список не означает, что против этих лиц введены санкции, однако они могут быть введены в дальнейшем. Ряд фигурантов списка уже находятся под санкциями США.

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Комитет Европарламента проголосовал за санкции против Польши

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил запуск процедуры введения санкций против Польши из-за судебной реформы в этой стране. По информации СМИ, резолюцию подготовили в связи с тем, что, по мнению Брюсселя, Польша "явно угрожает европейским ценностям". Отмечается, что за резолюцию проголосовали 33 членов комитета, 9 были против.

Именно 20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах. Его цель – повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц.