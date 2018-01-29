Суд оставил в должности чиновницу, подозреваемую в обогащении на 10 млн грн

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство САП и Национального антикоррупционного бюро об отстранении Лидии Гавриловой от должности председателя Государственной аудиторской службы, подозреваемойв незаконном обогащении на сумму 10 млн грн. Об этом сообщил прокурор САП Виталий Кравец.

"Отказали в удовлетворении ходатайства", — сказал прокурор.

При этом Кравец отметил, что сторона обвинения привела достаточно аргументов для удовлетворения ходатайства об отстранении председателя Держаудитслужбы.

Прокурор добавил, что, скорее всего, САП подаст апелляцию на отказ в отстранении подозреваемого, но окончательное решение будет принято после ознакомления с полным текстом решения.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что с начала этого года органы прокуратуры открыли более 360 уголовных производств относительно коррупционных преступлений.