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    Политика

    Суд оставил в должности чиновницу, подозреваемую в обогащении на 10 млн грн

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    Как отмечается, САП, вероятно, подаст апелляцию на отказ в отстранении подозреваемой Лидии Гавриловой, но окончательное решение будет принято после ознакомления с полным текстом решения.
    Лидия Гаврилова
    nashigroshi.org

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство САП и Национального антикоррупционного бюро об отстранении Лидии Гавриловой от должности председателя Государственной аудиторской службы, подозреваемойв незаконном обогащении на сумму 10 млн грн. Об этом сообщил прокурор САП Виталий Кравец.

    "Отказали в удовлетворении ходатайства", — сказал прокурор.

    При этом Кравец отметил, что сторона обвинения привела достаточно аргументов для удовлетворения ходатайства об отстранении председателя Держаудитслужбы.

    Прокурор добавил, что, скорее всего, САП подаст апелляцию на отказ в отстранении подозреваемого, но окончательное решение будет принято после ознакомления с полным текстом решения.

    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что с начала этого года органы прокуратуры открыли более 360 уголовных производств относительно коррупционных преступлений.

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