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    Общество

    Украина попала в список стран с дефицитом продовольствия

    (обновлено: )23741
    Об отсутствии продовольственной безопасности в 16 странах мира, в числе которых Украина, предупредили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная продовольственная программа.
    Очередь за гуманитарной помощью в Донецке
    REUTERS Antonio Bronic

    КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупредили Совет Безопасности ООН об отсутствии продовольственной безопасности в 16 странах мира, пострадавших в результате острых конфликтов, в том числе, в Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе, в котором обнародованы выдержки из последнего доклада ФАО и ВПП по продовольственной безопасности.

    "Дефицит продовольствия в странах, пострадавших в результате конфликтов, продолжает усиливаться, а это означает, что гуманитарные усилия по оказанию помощи и поддержке средств к существованию остаются жизненно важными", — говорится в документе.

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    В этом пресс-релизе, подготовленном для СБ ООН, проанализирована ситуация в 16 странах мира — Афганистане, Бурунди, Гаити, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Ираке, Йемене, Либерии, Ливане, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Украине, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, а также на трансграничной территории на озере Чад. Общим фактором, подрывающим продовольственную безопасность всех этих государств, являются вооруженные конфликты.

    В сообщении отмечается, что наибольшую озабоченность вызывает положение в Йемене, где с острым дефицитом продовольствия сейчас сталкиваются около 60% населения, то есть около 17 миллионов человек. Тревожная ситуация сложилась в Южном Судане, где от голода и недоедания страдают 45% населения, а также в Сирии и Ливане, где отмечен большой приток сирийских беженцев (33% населения).

    Ранее генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва в интервью РИА Новости указал, что из-за резкого роста числа вооруженных конфликтов количество голодающих в мире снова стало увеличиваться и в 2016 году составило 815 миллионов человек, что на 38 миллионов больше по сравнению с 2015 годом. Большинство голодающих, а именно 489 миллионов человек, проживают в странах, пострадавших в результате острых конфликтов.

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