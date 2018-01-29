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    Происшествия

    Возле магазина в Харькове произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок

    (обновлено: )726010
    По данным полиции, в результате взрыва пострадали 53-летняя женщина и ребенок 2016 года рождения, их госпитализировали. Как отмечают СМИ, пострадавшая проходила мимо магазина вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв.
    На месте взрыва возле магазина в Харькове
    ГУ Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Взрыв произошел возле магазина в Харькове, пострадали женщина и ребенок, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    "Информация о том, что возле одного из магазинов по улице Клочковской произошел взрыв, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 09.30", — говорится в сообщении полиции.

    ГУ Нацполиции в Харьковской области
    На месте взрыва возле магазина в Харькове

    По данным полиции, в результате взрыва пострадали 53-летняя женщина и ребенок 2016 года рождения, их госпитализировали.

    На месте взрыва работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, также на место выехало руководство главного управления Нацполиции в Харьковской области. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

    ГУ Нацполиции в Харьковской области
    На месте взрыва возле магазина в Харькове

    По информации местного издания NewsRoom пострадавшая харьковчанка работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке. Перед случившимся она проходила мимо вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв.

    Ранее сообщалось, что в городе нашли тело курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, по предварительным данным, он покончил с собой.

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