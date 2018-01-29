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    Суд отказался обязать Порошенко лично участвовать в рассмотрении дела Саакашвили

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    Адвокаты Саакашвили в своем ходатайстве заявили, что считают сотрудника администрации президента, направленного представлять интересы Порошенко в суде, ненадлежащим, поскольку поручение о его участии в деле Порошенко не подписал лично.
    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины в понедельник отказался обязать президента страны Петра Порошенко лично участвовать в рассмотрении иска экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о неправомерности лишения его гражданства Украины, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.

    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд над Саакашвили: домашний арест и обещание протестов

    Ранее в понедельник Верховный суд Украины начал рассмотрение иска Саакашвили на лишение его гражданства Украины. На заседание суда прибыл Саакашвили, его адвокаты и представитель администрации президента в качестве ответчика по делу. Защита Саакашвили подала ходатайство с требованием отказать в допуске сотрудника администрации главы государства к рассмотрению иска.

    "Суд, рассмотрев ходатайство об отказе в допуске к делу как ненадлежащего представителя президента Петра Порошенко. Исходя из статьи 102 конституции Украины и указа президента 809 суд решил отказать в удовлетворении указанного ходатайства", — сказала председательствующая на заседании судья Раиса Ханова.

    Адвокаты Саакашвили в своем ходатайстве заявили, что считают сотрудника администрации президента, направленного представлять интересы Порошенко в суде, ненадлежащим, поскольку поручение о его участии в деле Порошенко не подписал лично. Адвокаты требовали, чтобы суд обязал Порошенко либо лично участвовать в суде, либо нанять профессионального адвоката.

    Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Государственная миграционная служба Украины выдала Саакашвили документ сроком до 1 марта 2018 года, который подтверждает легальность его пребывания в стране.

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