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    Порошенко подписал секретное решение СНБО

    (обновлено: )1321017
    Президентским указом вводится в действие засекреченное решение СНБО о гособоронзаказе на ближайшие три года. Соответствующий документ обнародовала пресс-служба главы государства.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ №16/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы". Соответствующий документ обнародовала пресс-служба президента.

    Как сообщается, президентским указом вводится в действие засекреченное решение СНБО о гособоронзаказе на ближайшие три года.

    "Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы (прилагается, секретно)", – указано в документе.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США.

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