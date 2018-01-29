Порошенко подписал секретное решение СНБО

Сайт Президента Украины

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ №16/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы". Соответствующий документ обнародовала пресс-служба президента.

Как сообщается, президентским указом вводится в действие засекреченное решение СНБО о гособоронзаказе на ближайшие три года.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы (прилагается, секретно)", – указано в документе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США.