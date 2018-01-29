наверх
29.01.201814:44
Курсы валют НБУ
  • USD28.55- 0.20
  • EUR35.50- 0.16
Рубрики
Ещё
    Видео

    Место взрыва возле харьковского магазина: полиция с собаками ищет улики

    (обновлено: )17102
    Следственная бригада Харьковского областного управления Национальной полиции Украины проводит обследования места взрыва на улице Клочковской. К расследованию привлечены кинологи с собаками.
    Видео Управления Национальной полиции в Харьковской области

    В Харькове на улице Клочковская утром 29 января произошел взрыв возле магазина, пострадали 53-летняя женщина и ребенок 2016 года рождения.

    По информации областного управления Национальной полиции Украины, на месте взрыва работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, также на место выехало руководство главного управления Нацполиции в Харьковской области.

    Уже известно, что пострадавшая харьковчанка работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке. Перед случившимся она проходила мимо вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв.

    Смотрите также: Дым и пламя. Появились фото с места страшной аварии с фурой в Киеве

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    В Киеве стартует "Факельное шествие" в честь Бандеры
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Последствия непогоды. Архивное фото
    Украина: снежно-дождевой армагеддон