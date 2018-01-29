Место взрыва возле харьковского магазина: полиция с собаками ищет улики

Видео Управления Национальной полиции в Харьковской области

В Харькове на улице Клочковская утром 29 января произошел взрыв возле магазина, пострадали 53-летняя женщина и ребенок 2016 года рождения.

По информации областного управления Национальной полиции Украины, на месте взрыва работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, также на место выехало руководство главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Уже известно, что пострадавшая харьковчанка работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке. Перед случившимся она проходила мимо вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв.

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