Госдеп: закон по санкциям против РФ станет сдерживающим фактором

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Закон по антироссийским санкциям "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, сообщил РИА Новости представитель Госдепа США.

"С учетом длительного времени, связанного с крупными военными сделками, результаты этих усилий только начиняют быть осязаемыми", — сказал представитель Госдепа.

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Дипломат добавил, что "с этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных структур или лиц не будут необходимы, поскольку законодательство само по себе является сдерживающим фактором".

В Госдепе отметили, что санкции начнут применяться с 29 января к тем иностранным компаниям и предприятиям частного сектора, которые осуществляют "значительные сделки" с российскими компаниями, находящимися под санкциями.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

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Напомним в пятницу, 26 января, США ввели новые санкции из-за ситуации в Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ. ​Комментируя решение о санкциях, министерство иностранных дел РФ заявило, что если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, российская сторона оставляет за собой право на ответ.