Потанцуем? Венский бал и Порошенко

Сайт Президента Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Потанцуем?

Уже в четверг, 8 февраля, президент Петр Порошенко отправится с госвизитом в Австрию, изюминкой которого станет участие гаранта в Венском бале.

Обойдется бюджету поездка Порошенко в кругленькую сумму — почти в 800 тысяч гривен, сообщается на сайте Единого портала использования публичных средств. Транзакция об авиаперелете делегации во главе с президентом по маршруту "Киев-Вена-Киев" была оплачена 2 февраля.

Известие о предстоящей поездке гаранта уже стало самым обсуждаемым событием за последние дни, особенно на фоне недавней скандальной поездки Порошенко на Мальдивы. А новость под хештегом "#Венскийбаловень" в одночасье стала хитом соцсетей.

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В сетях тут же обрушились с едкими комментариями, мол, тут денег нет, а главнокомандующий решил блистануть с супругой в вечерних нарядах в Вене.

Стоит отметить, что Порошенко станет первым из украинских лидеров, который посетит знаменитый Венский бал. Сопровождать украинского президента на балу будет его супруга Марина.

В пресс-службе главы государства уточнили, что президент Украины приглашен как личный почетный гость президента Австрии.

"Венский оперный бал — ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя", – говорится в сообщении.

Однако, уточняют в АП, кроме бала в планах у президента – обсуждение с президентом Австрии ситуации на Донбассе, укрепление санкций в отношении России, а также развитие торгово-экономических отношений между странами.

Что такое Венский бал

Венский оперный бал – один из самых знаменитых танцевальных и культурных событий в мире, в котором принимает участие все руководство страны. Венские балы даже занесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.

Президент Австрии имеет честь пригласить на это мероприятие главу одного из государств в качестве личного гостя.

В этом году в Венском бале участвуют 144 пары из разных стран мира, преимущественно из Австрии. На балу танцуют все. По традиции бал открывается полонезом дебютантов, далее его продолжат полькой, а закончат венским вальсом. Участники бала должны уметь выполнять правосторонний и левосторонний повороты вальса.

К участию допускаются танцоры возрастом только от 18 до 24-х лет. Это должен быть их первый Венский бал.

На мероприятии действует строгий дресс-код. Мужчины должны быть только во фраках, женщины – в вечерних платьях. По традиции, дебютантки приходят на бал в белых платьях, тиарах и перчатках.

Тем временем, австрийская пресса уже назвала Венский бал-2018 политическим спектаклем. На мероприятии будет присутствовать президент Австрии Александр Ван дер Беллен с женой Дорис Шмидауэр. Они примут чету Порошенко в своей ложе. Самый молодой глава правительства в мире, 31-летний канцлер Австрии Себастьян Курц посетит бал со своей девушкой Сюзанной Тьер. На бал приглашен и премьер Ирландии Лео Варадкар.

Посмотреть воочию, как Порошенко будет вальсировать в Вене, смогут те, у кого в кошельке есть как минимум 270-390 евро (это самые дешевые билеты)

С кем может встретиться?

Вместе с тем, истинные цели посещения президентом Украины Вены до конца не ясны и уже успели обрасти домыслами. Ведь назвать Австрию "большим другом Украины" довольно сложно. Но вот всем известно, что в столице Австрии уже не первый год пребывает под полуарестом известный украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Поэтому даже если Фирташ захочет приехать в Украину, то пока не сможет, а вот Порошенко может прилететь в Вену. Ну, там государственные дела, усиление санкций против России, Венский бал опять же. Потом прогуляться по улицам австрийской столицы и совершенно случайно встретить Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и целую группу других украинских политиков.

В июне 2015 года так уже произошла их случайная встреча в Вене, которая продлилась между Порошенко и Фирташем 28-часов, писали СМИ.

22 апреля на день рождения Владимира Кличко в Вене произошла встреча Петра Порошенко, Виталия Кличко, Виталия Ковальчука, Юрия Стеця, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа.

По официальной версии, Порошенко, как и Ковальчук были приглашены на день рождения Кличко-младшего, и "совершенно случайно" в венском отеле наткнулись на Фирташа. И якобы у Порошенко просто не осталось выбора, как несколько минут побеседовать с опальным олигархом.

Может ли произойти очередная "случайная встреча" Порошенко с Фирташем в Вене? Может. Благо, бывший глава администрации президента Януковича Сергей Левочкин тоже планирует потанцевать на балу. Совпадение?

К слову, находится сейчас в Вене и бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов с главным редактором издания "Страна" Игорем Гужвой, куда последний обратился за политическим убежищем.

По материалам из открытых источников интернет