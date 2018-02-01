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    Лукаш: Мальдивы Порошенко, Сейшелы Луценко. Откуда этот кураж?

    (обновлено: )1427230
    По мнению юриста Елены Лукаш, политики не имеют права ежедневно демонстрировать презрение к чувствам людей в воюющей и воющей от нищеты стране.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что Украина уже несколько лет считается одной из самых бедных стран мира, руководители государства не отказывают себе в удовольствиях. После того как выяснилось, что президент Петр Порошенко провел новогодние праздники в фешенебельном курорте на Мальдивах, СМИ  сообщили, что на заморских островах отдохнул и глава ГПУ Юрий Луценко. Правда, его выбор пал на Сейшелы — такие же недоступные для простого украинского гражданина.

    Виллы на Сейшельских островах, арендованные семьей Луценко
    vesti-ukr.com
    Мальдивы, Сейшелы... весь мир у ног богатых политиков беднейшей страны

    По словам юриста Елены Лукаш, политики не имеют права ежедневно демонстрировать презрение к чувствам людей в воюющей и воющей от нищеты стране. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

    "Как вы думаете? А вот это ежедневное демонстративное презрение к чувствам людей… Эти Мальдивы-Сейшелы в воюющей и воющей от нищеты стране… Эти омерзительные решения, циничные заявления и полоумные порохоботы в экранах тв. Их количество растет с каждой минутой. Это от безграничной уверенности в себе или от бесконечной тупости?", — отмечает Лукаш.

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    Экс-министр юстиции не понимает, как можно управлять страной или людьми, которых презираешь.

    "Как могут не способные ни к чему руководить всем? Презирать, обворовывать, немного побаиваться, но уверенно считать беспомощными идиотами. Откуда эти павлиньи перья на свиньях? Выборы уже следующие выиграли, что ли? Откуда этот кураж и самоуверенность? Агония? Панические расстройства? Вера в бессмертие? И всё такое искреннее! И такое взаимное. Народ просто трясет. Ведь отвращение и ненависть неискренними не бывают", — подытожила юрист.

    Публикация Елены Лукаш

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