Лукаш: Мальдивы Порошенко, Сейшелы Луценко. Откуда этот кураж?

РИА Новости Украина

Несмотря на то, что Украина уже несколько лет считается одной из самых бедных стран мира, руководители государства не отказывают себе в удовольствиях. После того как выяснилось, что президент Петр Порошенко провел новогодние праздники в фешенебельном курорте на Мальдивах, СМИ сообщили, что на заморских островах отдохнул и глава ГПУ Юрий Луценко. Правда, его выбор пал на Сейшелы — такие же недоступные для простого украинского гражданина.

По словам юриста Елены Лукаш, политики не имеют права ежедневно демонстрировать презрение к чувствам людей в воюющей и воющей от нищеты стране. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Как вы думаете? А вот это ежедневное демонстративное презрение к чувствам людей… Эти Мальдивы-Сейшелы в воюющей и воющей от нищеты стране… Эти омерзительные решения, циничные заявления и полоумные порохоботы в экранах тв. Их количество растет с каждой минутой. Это от безграничной уверенности в себе или от бесконечной тупости?", — отмечает Лукаш.

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Экс-министр юстиции не понимает, как можно управлять страной или людьми, которых презираешь.

"Как могут не способные ни к чему руководить всем? Презирать, обворовывать, немного побаиваться, но уверенно считать беспомощными идиотами. Откуда эти павлиньи перья на свиньях? Выборы уже следующие выиграли, что ли? Откуда этот кураж и самоуверенность? Агония? Панические расстройства? Вера в бессмертие? И всё такое искреннее! И такое взаимное. Народ просто трясет. Ведь отвращение и ненависть неискренними не бывают", — подытожила юрист.