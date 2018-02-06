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    Экономика

    Поездка Порошенко на бал в Вену обойдется бюджету почти в 800 тыс грн

    (обновлено: )30836
    На сайте Единого портала использования публичных средств указано, что 2 февраля Госуправление делами перечислило на счет государственного авиационного предприятия "Украина" 798 982 гривен за перелет по маршруту Киев - Вена - Киев.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Поездка президента Украины Петра Порошенко на бал в Вене обойдется бюджету почти в 800 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные Единого портала использования публичных средств.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Все ему в Украине не сидится. Соцсети о поездке Порошенко в Вену на бал

    На сайте указано, что 2 февраля Госуправление делами перечислило на счет государственного авиационного предприятия "Украина" 798 982 гривен за перелет по маршруту Киев — Вена — Киев.

    Рабочий визит Петра Порошенко в Вену запланирован на 8 февраля. В рамках встречи с президентом Австрии Александром ван дер Белленом украинский лидер посетит Венский оперный бал. "Президент Австрии имеет право пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя", — уточняется на сайте президента Украины.

    Состояние Петра Порошенко оценивается в миллиард долларов, в рейтинге самых богатых украинцев, составленном в октябре прошлого года украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, он оказался на пятой строчке.

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