Поездка Порошенко на бал в Вену обойдется бюджету почти в 800 тыс грн

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Поездка президента Украины Петра Порошенко на бал в Вене обойдется бюджету почти в 800 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные Единого портала использования публичных средств.

На сайте указано, что 2 февраля Госуправление делами перечислило на счет государственного авиационного предприятия "Украина" 798 982 гривен за перелет по маршруту Киев — Вена — Киев.

Рабочий визит Петра Порошенко в Вену запланирован на 8 февраля. В рамках встречи с президентом Австрии Александром ван дер Белленом украинский лидер посетит Венский оперный бал. "Президент Австрии имеет право пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя", — уточняется на сайте президента Украины.

Состояние Петра Порошенко оценивается в миллиард долларов, в рейтинге самых богатых украинцев, составленном в октябре прошлого года украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, он оказался на пятой строчке.