Соцсети: как кум Сейшельский утер нос куму Мальдивскому

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Еще не отшумели "Мальдивы Порошенко", как неугомонные журналисты ошарашили украинцев очередными откровениями о новогодних каникулах генпрокурора и его семьи. Согласно расследованию "Схем", с 3 по 11 января Юрий Луценко вместе с супругой, двумя сыновьями и невесткой отдыхали на острове Маэ, где арендовали две виллы (стоимость одной — 2648 евро в сутки). Ориентировочная стоимость такого отдыха составила 52 тысячи евро, подсчитали журналисты.

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Сам генпрокурор заверяет, что у его семьи имеется достаточно и задекларированных финансовых ресурсов для отдыха на Сейшельских островах. Дабы доказать сей факт глава ГПУ опубликовал справку о доходах на свой странице в Facebook. А место отдыха, по его словам, выбирал старший сын Луценко — Александр и невестка Анастасия, которые в сентябре прошлого года поженились, а медовый месяц отложили. Да и сам перелет оплатил сын Луценко… Однако далеко не всех украинцев удовлетворили все эти объяснения – отдых Луценко в сетях обсуждают с неистовой силой.

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook