наверх
31.01.201816:05
Курсы валют НБУ
  • USD28.01- 0.24
  • EUR34.79- 0.18
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: как кум Сейшельский утер нос куму Мальдивскому

    (обновлено: )1348102
    Отдых Порошенко на Мальдивах, а теперь и Луценко на Сейшелах… Украинцы не перестают удивляться тому, где первые лица государства провели новогодние каникулы и обсуждать все это в соцсетях. Сколько же потратило семейство генпрокурора на такой отпуск?
    Юрий Луценко и Петр Порошенко
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Еще не отшумели "Мальдивы Порошенко", как неугомонные журналисты ошарашили украинцев очередными откровениями о новогодних каникулах генпрокурора и его семьи. Согласно расследованию "Схем", с 3 по 11 января Юрий Луценко вместе с супругой, двумя сыновьями и невесткой отдыхали на острове Маэ, где арендовали две виллы (стоимость одной — 2648 евро в сутки). Ориентировочная стоимость такого отдыха составила 52 тысячи евро, подсчитали журналисты.

    Смотрите также: В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы

    Сам генпрокурор заверяет, что у его семьи имеется достаточно и задекларированных финансовых ресурсов для отдыха на Сейшельских островах. Дабы доказать сей факт глава ГПУ опубликовал справку о доходах на свой странице в Facebook. А место отдыха, по его словам, выбирал старший сын Луценко — Александр и невестка Анастасия, которые в сентябре прошлого года поженились, а медовый месяц отложили. Да и сам перелет оплатил сын Луценко… Однако далеко не всех украинцев удовлетворили все эти объяснения – отдых Луценко в сетях обсуждают с неистовой силой.

    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Толстов. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Десантные войска. Бордовый берет
    Криминальные войны в Украине
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Украина клянчит новый транш у МВФ