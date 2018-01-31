Соцсети: как кум Сейшельский утер нос куму Мальдивскому

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Еще не отшумели "Мальдивы Порошенко", как неугомонные журналисты ошарашили украинцев очередными откровениями о новогодних каникулах генпрокурора и его семьи. Согласно расследованию "Схем", с 3 по 11 января Юрий Луценко вместе с супругой, двумя сыновьями и невесткой отдыхали на острове Маэ, где арендовали две виллы (стоимость одной — 2648 евро в сутки). Ориентировочная стоимость такого отдыха составила 52 тысячи евро, подсчитали журналисты.
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Сам генпрокурор заверяет, что у его семьи имеется достаточно и задекларированных финансовых ресурсов для отдыха на Сейшельских островах. Дабы доказать сей факт глава ГПУ опубликовал справку о доходах на свой странице в Facebook. А место отдыха, по его словам, выбирал старший сын Луценко — Александр и невестка Анастасия, которые в сентябре прошлого года поженились, а медовый месяц отложили. Да и сам перелет оплатил сын Луценко… Однако далеко не всех украинцев удовлетворили все эти объяснения – отдых Луценко в сетях обсуждают с неистовой силой.