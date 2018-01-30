Луценко назвал себя политически назначенным генпрокурором

ANATOLII STEPANOV / AFP

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал себя политически назначенным.

"Давайте скажем честно: я политически предназначен генпрокурор. Президент и парламент приняли решение, что эту карательную неподконтрольную обществу систему может изменить человек вне системы. С моим опытом в милиции, тюрьме и на Майданах у меня было большое желание это сделать. Я уверен, что многое сделано. Именно то, что я политически назначен, дает мне необходимость демонстрировать людям, избирателям результаты. И 1692 приговора коррупционерам в год — это много. Но не хватает той части, которую должна была бы дать НАБУ", — заявил Луценко в интервью dw.com.

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

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В ответ НАБУ уже заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.

Как известно, агент НАБУ под прикрытием "Катерина" работала в "янтарной деле", в котором фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.

В мае 2016 года экс-глава МВД Луценко возглавил Генпрокуратуру Украины. Луценко не имеет юридического образования, его назначение вызвало серьезные дискуссии среди депутатов, так как для этого Раде пришлось принять специальный закон, позволяющий человеку без профильного образования занимать пост генпрокурора.

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Ранее Ляшко заявил, что при назначении Луценко на должность генпрокурора имело место злоупотребление властью. По его словам, для назначения Луценко был изменен закон, который ранее требовал от кандидата на должность генпрокурора иметь высшее юридическое образование.