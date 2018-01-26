Эксперт: в МВД Луценко мешали прокуроры, а в Генпрокуратуре - суды

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг заявил, что, согласно статистике, всего за 2017-й задержали с поличным почти девять с половиной тысяч коррупционеров. При этом судебные приговоры получили 1692 человека. Вместе с тем львиная доля таких приговоров вообще условная, и к тюрьме приговорили лишь 107 коррупционеров.

Когда Луценко был главой Министерства внутренних дел, его деятельности мешали прокуроры, а на должности главы ГПУ, ему мешают уже суды. Судебная система несовершенна, однако и прокурорские материалы досудебного расследования часто сделаны некачественно.

Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы озвучил директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

"Мы видим игры с одеялами, болезнями, изменением судей, отзывом прокуроров и тому подобные вещи. То есть, сам процесс у нас хромает. Когда я вспоминаю, когда Луценко был в МВД, ему мешали прокуроры, сейчас, когда в прокуратуре, ему мешают суды. Это я говорю не со зла и не для того, чтобы поерничать в сторону Луценко. Я имею в виду, что всегда, находясь вне какой-то системы, будучи зависимым от ее решений, ты не получишь полное удовлетворения от результатов работы.

Никто не говорит, что судебная система работает идеально. На процентов, наверное, 70 правда, не хватает и воли, и покупают судей, и процессуальный кодекс несовершенен. Но, с другой стороны, некоторые прокурорские и следственные материалы также рассыпаются, потому что они сделаны некачественно", — подчеркнул аналитик.

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Напомним, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров считает, что генеральный прокурор Юрий Луценко вынужден озвучивать реальную неутешительную статистику о привлечении к ответственности коррупционеров из-за давления западных партнеров Украины, в условиях которого он боится обманывать общество.