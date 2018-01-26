Был ли убийца один? Луценко раскрыл детали по делу Ноздровской

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Недавнее убийство правозащитницы Ирины Ноздровской генеральный прокурор считает большой трагедией. Но в расследовании есть определенные продвижения и неопровержимые доказательства. Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью газете "Сегодня".

Отвечая на вопрос, верит ли он сам в нынешнюю версию, что убил Ирину отец осужденного убийцы ее сестры, Юрий Луценко отметил, что тому есть много доказательств.

"Я — инженер электронной техники по образованию. Верю в научные факты. Один из фактов в том, что под ногтями убитой на правой руке были следы ДНК другой личности. И эти следы совпадают с ДНК нынешнего подозреваемого. А у него на лбу следы, идентичные тем, которые оставлены ногтями человеческой руки. Факт второй — найден нож, по сути, садовая заточка, на котором есть следы ДНК жертвы. Кроме того, есть ряд свидетельских показаний, и сам подозреваемый рассказал и показал все, что произошло — когда и где. Сейчас мы ждем ответа экспертизы на вопрос, можно ли считать найденный пепел остатками сожженной одежды жертвы. Также разыскиваем следы крови по пути следования подозреваемого с жертвой, указанного им, хотя экспертиза говорит, что кровь в основном пошла внутрь ее тела. Но мы все же ищем", – отметил Луценко.

По его словам, в деле есть некоторые неясности. И в частности, для него лично, остается вопросом, был ли убийца один. Сейчас следствие разрабатывает и эту вторую версию, о которой ранее уже намекал Антон Геращенко.

"Неправда, что физическое состояние подозреваемого не давало ему возможности перенести труп одному. Но все же мы разрабатываем версию, что там был кто-то еще. Тем более что под другими ногтями погибшей есть следы еще ДНК, чью принадлежность устанавливаем", – рассказал генпрокурор.

Но, по его словам, вокруг дела многие так называемые активисты, просто пиарятся, что никак не способствует расследованию.

"Эти так называемые активисты пошли дальше и пробовали избить руководителя областной полиции, от которого и требовался результат по раскрытию убийства! Так нельзя! И я считаю, что ГПУ и МВД раскрыли дело не благодаря помощи, а вопреки истерии, которую развернули вокруг этого дела. Я лично держал дело на контроле", – подчеркнул Юрий Луценко.

Тело Ноздровской нашли в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской.

По делу был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.