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    За полтора часа до смерти. Обнародовано новое видео с Ноздровской

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (99)

    (обновлено: )17903
    Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что "нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении".
    Facebook Артема Шевченко

    Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал видео с погибшей правозащитницей Ириной Ноздровской за несколько часов до ее смерти.

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    "На этих видео с камер наружного наблюдения — И. Ноздоровкая за час-полтора до убийства по пути домой", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

    На видео видно, как Ноздровская идет по улице Институтская в Киеве и спускается в метро.

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    По данным спикера МВД, полиция продолжает расследование убийства правозащитницы "и, в случае наличия оснований, обязательно будет привлекать к ответственности других лиц, кроме главного подозреваемого Россошанского-старшего".

    "Нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении", — заявил Шевченко. 

    В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. 

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    Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник тогдашнего главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

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    В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

    На прошлой неделе Вышгородский районный суд Киевской области определил для подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского — отца фигуранта дела о смертельном ДТП — меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог.

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