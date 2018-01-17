За полтора часа до смерти. Обнародовано новое видео с Ноздровской

Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал видео с погибшей правозащитницей Ириной Ноздровской за несколько часов до ее смерти.

"На этих видео с камер наружного наблюдения — И. Ноздоровкая за час-полтора до убийства по пути домой", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

На видео видно, как Ноздровская идет по улице Институтская в Киеве и спускается в метро.

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По данным спикера МВД, полиция продолжает расследование убийства правозащитницы "и, в случае наличия оснований, обязательно будет привлекать к ответственности других лиц, кроме главного подозреваемого Россошанского-старшего".

"Нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении", — заявил Шевченко.

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник тогдашнего главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

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В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

На прошлой неделе Вышгородский районный суд Киевской области определил для подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского — отца фигуранта дела о смертельном ДТП — меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог.