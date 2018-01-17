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    Убийство Ноздровской: Россошанский заявляет, что оговорил себя - адвокат

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (100)

    (обновлено: )70130
    Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской 64-летний Юрий Россошанский отказался признавать свою вину в преступлении.
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Адвокаты семьи убитой правозащитницы Ирины Ноздровской заявили, что главный подозреваемый 64-летний Юрий Россошанский отказался признавать свою вину ссылаясь на текст апелляционной жалобы, который подали адвокаты Россошанского.

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    Об этом после рассмотрения апелляции на суде заявил адвокат пострадавшей стороны Александр Панченко. 

    "Как бы не было странно, сторона защиты Россошанского указывает, что есть обоснованные подозрения на то, что Россошанский себя оговорил", — цитирует Страна Панченко.

    По его словам, адвокаты неоднократно сомневались в причастности Россошанского к убийству Ирины Ноздровской.

    "В апелляционной жалобе мы увидели: адвокаты Россошанского указывают, что у них есть основания считать, что он себя оговорил, у нас возникает еще больше вопросов. У нас есть желание узнать, почему так считают адвокаты", — добавил Панченко. 

    К слову, самого Россошанского, который сейчас находится под стражей, на суд не привезли. Прокурор не смог пояснить почему полиция не смогла его доставить.

    Ранее Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, заявила, что не верит в вину арестованного подозреваемого Юрия Россошанского, а также рассказала о ряде несостыковок в деле.

    Напомним, задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

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