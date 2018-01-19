наверх
19.01.201816:34
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Общество

    Дочь Ноздровской угрожают убить - адвокат

    Тема:

    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (102)

    (обновлено: )10320
    Адвокат семьи Ноздровских сообщила, что дочери убитой правозащитницы поступают угрозы в социальной сети. Они уже обратились по этому поводу в полицию.
    Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской
    ТСН

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Дочери убитой правозащитницы Ирины Ноздровской поступают в соцсетях угрозы убийства, сообщила адвокат Марина Ткаченко, передает "Укринформ".

    За полтора часа до убийства Ирины Ноздровской. Видео
    Facebook Артема Шевченко
    За полтора часа до смерти. Обнародовано новое видео с Ноздровской

    По ее словам, юристы уже подали заявление об этих угрозах.

    "В отношении Анастасии высказывались в социальной сети Facebook неустановленным лицом угрозы. Относительно этого факта обратились в Главное управление Нацполиции в Киевской области с заявлением об уголовном правонарушении по статье "угроза убийством", — сообщила Ткаченко.

    По словам юриста, до сих пор не решен вопрос о доступе адвокатов семьи Ноздровской к материалам дела в полном объеме: "К сожалению, пока в этом вопросе ничего не изменилось, но мы подали ходатайство уже в Главное управление Киевской области, следователю, и нам обещают предоставить ещё один массив для ознакомления".

    В сеть попало видео угроз Ноздровской. Видео
    Видеоканал Владимира Тимофийчука
    "Будешь бояться ночью ходить". В сеть попало видео угроз Ноздровской

    Тело Ноздровской нашли в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. 

    По делу был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Корь
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...