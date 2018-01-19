Дочь Ноздровской угрожают убить - адвокат

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Дочери убитой правозащитницы Ирины Ноздровской поступают в соцсетях угрозы убийства, сообщила адвокат Марина Ткаченко, передает "Укринформ".

По ее словам, юристы уже подали заявление об этих угрозах.

"В отношении Анастасии высказывались в социальной сети Facebook неустановленным лицом угрозы. Относительно этого факта обратились в Главное управление Нацполиции в Киевской области с заявлением об уголовном правонарушении по статье "угроза убийством", — сообщила Ткаченко.

По словам юриста, до сих пор не решен вопрос о доступе адвокатов семьи Ноздровской к материалам дела в полном объеме: "К сожалению, пока в этом вопросе ничего не изменилось, но мы подали ходатайство уже в Главное управление Киевской области, следователю, и нам обещают предоставить ещё один массив для ознакомления".

Тело Ноздровской нашли в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской.

По делу был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.