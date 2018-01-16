Убийство Ноздровской: Геращенко рассказал, какую версию рассматривает следствие

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КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает версию о сообщнике Юрия Россошанского, который мог помочь ему спрятать тело убитой Ирины Ноздровской. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко.

"Возможно, у него (Юрия Россошанского, — Ред.) был сообщник, который помогал ему прятать труп позже. Следствие это устанавливает и установит", — отметил Геращенко.

Несмотря на это, Геращенко подчеркнул, что непосредственно убийцей Ноздровской является Россошанский, который нанес женщине смертельные раны путем нанесения ножевых ранений. Мужчина это признает.

Ранее Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, заявила, что не верит в вину арестованного подозреваемого Юрия Россошанского, а также рассказала о ряде несостыковок в деле.

Напомним, задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.