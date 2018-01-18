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    Убийство Ноздровской. Суд оставил Россошанского под стражей

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (101)

    (обновлено: )12701
    Согласно решению Апелляционного суда Киевской области Юрий Россошанский остается под арестом на 60 суток без возможности внесения залога.
    Юрий Россошанский во время суда
    Sergei SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киевской области отклонил апелляционную жалобу подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского о мере пресечения.

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    Соответствующее решение суд принял в четверг, 18 января.

    "Жалобу гражданина Россошанского Юрия отклонить, меру пресечения в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога признать действительным", — цитирует судью Укринформ.

    Ранее Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, заявила, что не верит в вину арестованного подозреваемого Юрия Россошанского, а также рассказала о ряде несостыковок в деле.

    Напомним, задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

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