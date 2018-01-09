Убийство Ноздровской. Стали известны имя и признания задержанного

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский признался следствию, что убил ее во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом, сообщает Insider со ссылкой на источник.

Задержанный приходится отцом Дмитрию Россошанскому – водителю, который в 2015 году насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую.

По словам собеседника, подозреваемый сообщил детали убийства во время следственного эксперимента и допроса.

"Во время допроса он сказал, что на остановке произошла ссора, после чего он достал нож и нанес потерпевшей удары в шею. После совершения преступления он оттащил ее к реке, одежду, на которой остались капли крови, сжег у себя дома в печке", – сообщил источник.

Меру пресечения для Россошанского суд будет избирать 9 января.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник, 1 января, в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информация об убийстве Ноздровской будет обнародована после окончания продолжающихся следственных действий.

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Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что мотивом убийства правозащитницы была месть за ее профессиональную деятельность. Он также сообщил, что следствие собрало достаточно доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства.