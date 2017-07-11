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    "Я поставил свечку за Ваше здоровье". Лозовой обратился к Луценко

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    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов (84)

    (обновлено: )17111
    Выступая с парламентской трибуны, народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой обратился к генпрокурору Юрию Луценко. Он заявил, что попросил у Бога дать главе ГПУ мудрости.
    112 Украина/Youtube

    "Я поставил свечку за ваше здоровье и попросил Бога, чтобы он дал вам мудрости", — заявил Андрей Лозовой, выступая с парламентской трибуны.

    Кроме того, нардеп посоветовал Луценко получить юридическое образование.

    В свою очередь Верховная Рада не поддержала представление Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового. "За" проголосовали лишь 177 присутствующих.

    Депутаты в Украине пользуются неприкосновенностью, правоохранительные органы для привлечения их к уголовной ответственности должны получить разрешение парламента.

    Смотрите также: Рада в дыму. Протестующие зажгли файеры. Прямая трансляция

    В настоящее время под Радой проходит митинг с требованием лишить ряда народных депутатов неприкосновенности. Протестующие зажгли файеры. Ряд улиц возле парламента затянуло дымом. Возле здания начали устанавливать палатки.

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