Савченко жестко прошлась по "Мальдивам Порошенко" и "Сейшелам Луценко"

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Недопустимо, когда президент Петр Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко позволяют себе отдыхать на дорогих курортах в трудные для страны времена, заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

Она отметила, что со своей зарплатой 35 000 гривен не может позволить себе отдыхать на Мальдивских или Сейшельских островах.

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"Это выглядит страшно. Это выглядит, как пир во время чумы. Когда я иду по приглашению на день рождения и танцую где-то у Гордона под Сердючку или танцую в каком-то ирпенском пабе, во время развлечения я каждую минуту думаю, что не приведи господь в эту минуту погибнет солдат или будет еще один пленный. Думают ли об этом Луценко и президент, когда ездят отдыхать?" — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того нардеп рассказала одну из кулуарных сплетен: "Слышала, что президент так же собирается вместе со своей женой, первой леди, поехать на Венский бал потанцевать, отдохнуть в высшем обществе. И это тогда, когда идет война, когда за четыре года ситуация не то, чтобы не изменилась в лучшую сторону, а ухудшилась.

Во вторник, 30 января, выяснилось, что генеральный прокурор Юрий Луценко с семьей провел зимний отпуск на Сейшельских островах. По данным СМИ, неделя отдыха на элитном курорте обошлась главе ГПУ в 52 000 евро.

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Ранее также сообщалось, что президент Петр Порошенко провел новогодний отпуск (с 1-го по 8-ое января) на Мальдивских островах. СМИ утверждают, что глава государства, отдыхавший под другим именем, выложил за элитный отдых около $500 000.