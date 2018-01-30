Луценко: Саакашвили получил от Курченко более $200 тыс на протесты

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. По данным украинского следствия, от олигарха Сергея Курченко были переданы более $200 тысяч на финансирование акций протеста, организованных политической силой экс президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью Deutsche Welle.

"А следствие знает, что из офиса Курченко было передано более 200 000 долларов США, назначением которых было финансирование акций протеста. Эти деньги получили под нашим контролем люди из ближайшего окружения Саакашвили. Это зафиксированный факт. Следствие продолжается, оно не является простым. Но первый сигнал есть: экспертиза установила, что голоса на пленках разговора Саакашвили и Курченко настоящие и принадлежат им. Что будет дальше — зависит от следователей, прокуроров, а затем решение суда", — сказал Луценко.

По мнению генерального прокурора, Украина нуждается оппозиции, власть нуждается, а иногда очень сильно заслуживает критики.

"Люди имеют право, а иногда необходимость протестовать против власти. Но я категорический противник, чтобы это делали за деньги, тем более деньги, украденные у украинского народа", — резюмировал Луценко.

Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции протеста финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. "На данный момент оснований для подозрения достаточно", — заявил Луценко.

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Саакашвили категорически опровергает знакомство с Курченко: "С Курченко я вообще лично не знаком и слабо знаю, кто он такой".