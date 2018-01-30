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    Политика

    Луценко: олигарх Курченко обсуждал с соратниками Саакашвили захват Рады

    (обновлено: )10101
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что человек, близкий к Саакашвили, а потом и сам Саакашвили вступили в контакт с окружением, а затем с самим Курченко с целью получения финансовой помощи.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Олигарх Сергей Курченко передал сторонникам экс-президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили 200 тысяч долларов на акции протеста и возможный захват здания Верховной Рады Украины. 

    Михаил Саакашвили возле Верховной Рады, 6 декабря 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью Deutsche Welle.

    "Человек, близкий к Саакашвили, а потом и сам Саакашвили вступили в контакт с окружением, а затем с самим Курченко с целью получения финансовой помощи, за которую обсуждался вопрос противодействия следствию по преступных сделок Курченко", — рассказал Луценко.

    Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции протеста финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. "На данный момент оснований для подозрения достаточно", — заявил Луценко.

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    Саакашвили категорически опровергает знакомство с Курченко: "С Курченко я вообще лично не знаком и слабо знаю, кто он такой".

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