Соратника Саакашвили Дангадзе оставили в СИЗО еще на два месяца

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КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева продлил арест соратника экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 дней.

Соответствующее постановление зачитал судья во время заседания в понедельник, 29 января.

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"Суд принял по ходатайству прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дангадзе Севериона удовлетворить, продлить срок на 60 суток. Срок действия постановления до 31 марта 2018 года", — говорится в постановлении суда.

Напомним, 6 декабря 2017 года Дангадзе задержали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

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Как сообщалось, Апелляционный суд Киева в пятницу, 26 января, отправил Саакашвили под ночной домашний арест с 22.00 до 07.00. В Службе безопасности Украины ранее заявляли, что Саакашвили подозревают в преступлении по части 1 статьи 256 уголовного кодекса "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".