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    Общество

    Луценко рассказал о своем отдыхе на Сейшельских островах

    (обновлено: )40307
    Генпрокурор сказал, что его сын платит налоги и имеет возможность помочь родителям "получить этот отдых перед трудным годом".
    Юрий Луценко
    ANATOLII STEPANOV / AFP

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. 

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    Генпрокурор Юрий Луценко с семьей отдыхал на Сейшельские острова в Индийском океане. Как рассказал генпрокурор журналистам в Брюсселе, старший сын свозил семью на неделю на отдых, передает "Укринформ".

    По его словам, у них с женой Ириной Луценко есть для поездки достаточно задекларированных финансов.

    "Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", – сказал Луценко.

    Генпрокурор сказал, что его сын платит налоги и имеет возможность помочь родителям "получить этот отдых перед трудным годом".

    Как сообщалось ранее, во время недавнего отдыха на Мальдивах с 1 по 8 января президент Петр Порошенко арендовал отдельный остров.

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