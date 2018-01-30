Луценко рассказал о своем отдыхе на Сейшельских островах

ANATOLII STEPANOV / AFP

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина.

Генпрокурор Юрий Луценко с семьей отдыхал на Сейшельские острова в Индийском океане. Как рассказал генпрокурор журналистам в Брюсселе, старший сын свозил семью на неделю на отдых, передает " Укринформ"

По его словам, у них с женой Ириной Луценко есть для поездки достаточно задекларированных финансов.

"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", – сказал Луценко.

Генпрокурор сказал, что его сын платит налоги и имеет возможность помочь родителям "получить этот отдых перед трудным годом".

Как сообщалось ранее, во время недавнего отдыха на Мальдивах с 1 по 8 января президент Петр Порошенко арендовал отдельный остров.