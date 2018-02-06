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    В Раде требуют от Порошенко встретиться с Дудой из-за антибандеровского закона

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    Украина - Польша: Бандера раздора (414)

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    Депутат Игорь Мосийчук заявил, что фракция "Радикальной партии" требует отозвать посла Украины в Польше для консультаций в связи с принятием польским Сеймом закона о запрете "бандеровской идеологии".
    Петр Порошенко и Анджей Дуда во время встречи в Варшаве
    Пресс-служба президента Петра Порошенко

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Фракция "Радикальной партии" в Верховной Раде требует отозвать посла Украины в Польше для консультаций в связи с принятием польским Сеймом закона о запрете "бандеровской идеологии", заявил во вторник депутат Игорь Мосийчук.

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    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет польский президент. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона. Рада во вторник приняла заявление, в котором осудила принятый закон и призвала президента Польши не подписывать его.

    "Фракция Радикальной партии Олега Ляшко требует от министерства иностранных дел отозвать для консультаций посла Украины в республике Польша так, как это предлагает сделать израильский Кнессет. Второе, мы требуем от президента Украины Петра Порошенко немедленно встретиться с польским коллегой (Анджеем Дудой — ред.) и убедить его не подписывать этот "антиукраинский закон", — заявил Мосийчук, выступая в Раде.

    По его словам, фракция "Радикальной партии" также выступает за создание в парламенте рабочей группы, которая "даст оценку геноциду по отношению к украинцам, который совершили поляки во время операции "Висла" и так называемой пацификации".

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    Напомним, что Анджей Дуда уже заявил, что намерен подписать скандальный закон. "Поляки никаким институциональным образом, никаким системным образом не принимали участия в Холокосте", — заявил президент Польши.

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