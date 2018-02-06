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    Невестка Порошенко о поездке на Мальдивы: раз в год человек может себе позволить

    (обновлено: )103407
    Юлия Порошенко дала интервью, в котором заявила, что президент Украины "заслуживает такого отдыха, чтоб его никто не трогал". По ее словам, "просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально".
    Юлия Порошенко
    Facebook Юлии Порошенко

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Юлия Порошенко, невестка президента Украины, прокомментировала отдых главы государства на Мальдивах.

    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН
    Лукаш: Мальдивы Порошенко, Сейшелы Луценко. Откуда этот кураж?

    Она заявила, что "один раз в год человек может себе позволить".

    "Я просто вижу, как человек (президент Петр Порошенко — авт.) работает. Когда у меня родились дети, я, естественно, как и любая мама, ночью вставала, кормила, занималась детьми. И я в 3, в 4 часа ночи видела, как Петр Алексеевич возвращался с работы. И утром он в 8-9 выезжал снова на работу. То есть он реально очень-очень много работает. Мне кажется, что он заслуживает такого отдыха, чтоб его никто не трогал. А просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально. Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет. Я думаю, что один раз в год, причем на несколько дней, человек может себе это позволить", — заявила Юлия Порошенко в интервью Лиге.

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    Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников с 1 по 8 января президент Петр Порошенко арендовал отдельный остров на Мальдивах. Глава государства и его гости в течение 7 дней отдыхали в отеле Cheval Blanc. Двое детей и восемь взрослых, среди которых и сам Петр Порошенко, поселились на самой дорогой вилле курорта Owner's Villa, которая стоила 46 тысяч долларов в сутки.

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