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    "Чемодан-вокзал-Мальдивы". Саакашвили заявил об обысках из-за флешмоба у АП

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    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (836)

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    Активисты анонсировали проведение днем в четверг флешмоба у здания Администрации президента под названием "Чемодан-вокзал-Мальдивы", в ходе которой планируют в театрализованной форме воссоздать отдых Петра Порошенко во время новогодних каникул на Мальдивах.
    Михаил Саакашвили во время заседания Апелляционного суда Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в четверг, что украинские правоохранительные органы проводят обыски у активистов его партии "Движение новых сил" из-за запланированного в четверг флешмоба у здания Администрации президента (АП) Украины.

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    Ранее общественные активисты анонсировали проведение днем в четверг флешмоба у здания Администрации президента Украины под названием "Чемодан-вокзал-Мальдивы", в ходе которой планируют в театрализованной форме воссоздать отдых главы украинского государства Петра Порошенко во время новогодних каникул на Мальдивах.

    "Сегодня в два часа дня группа общественных активистов устраивает флешмоб у Администрации президента на мальдивскую тему. Будет интересно и жарко, несмотря на холодную погоду. Их сегодняшние обыски – это ответ на эту акцию, они очень переживают по поводу этой акции, потому что неправы", — сказал Саакашили во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению жалобы на отказ предоставить ему убежище на Украине.

    Ранее СМИ сообщили, что отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.

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