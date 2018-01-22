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    Порошенко на Мальдивах. Саакашвили рассказал, за что должны судить президента

    (обновлено: )103270
    Как рассказал в суде Михаил Саакашвили, Петр Порошенко приехал в Жуляны, зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, не проходя контроль, и полетел на Мальдивы.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что в Украине должны были бы судить президента Петра Порошенко, поскольку он также нарушил правила прохождения границы, когда летел на Мальдивы. Об этом он сказал в Киевском апелляционном административном суде 22 января.

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    "В конце декабря гражданин Украины Петр Порошенко приехал в Жуляны, зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, не проходя контроль, и полетел на Мальдивы, в нарушение законов Украины, потому что не передал полномочия главнокомандующего. И так же вернулся", — сказал Саакашвили.

    Ранее СМИ сообщали, что Порошенко вместе с семьей провел отпуск на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов. При этом глава государства зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine. На один из самых дорогих курортов в мире прилетели 8 человек взрослых и два ребенка из семьи Порошенко.

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