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    Политика

    Адвокат Януковича сравнил его побег с тайной поездкой на Мальдивы Порошенко

    (обновлено: )41680
    Защитник Виктора Януковича Виталий Сердюк в ходе допроса Парубия поинтересовался, почему Порошенко не отстранили от должности, когда тот покинул Украину 1 января этого года в неизвестном направлении и находился за пределами Украины до 8 января.
    Адвокат Виталий Сердюк на суде по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Защитник Виктора Януковича Виталий Сердюк во время допроса спикера Верховной Рады Андрея Парубия в суде сравнил побег экс-президента с тайной поездкой на отдых действующего президента.

    Госизмена Януковича. Суд допрашивает Парубия. Видео
    ГПУ/Youtube
    Госизмена Януковича. Суд допрашивает Парубия. Полное видео

    Во время заседания Оболонского райсуда Киева 24 января адвокат Виталий Сердюк спросил у Парубия, когда, по его мнению, Янукович сбежал и покинул должность.

    "По моему мнению, Янукович самоустранился 20 февраля, когда покинул свой пост и уехал из страны. Два дня его личные вещи вывозили крупными грузовиками. Я думаю, что он прекратил свои полномочия еще 21 февраля вечером", – цитирует Парубия "Украинская правда". 

    Комментируя мнение свидетеля о побеге Януковича 21 февраля 2014 года, Сердюк уточнил: "Он покинул Киев через несколько часов после подписания соглашения об урегулировании кризиса, который вы не считали необходимым выполнять, и заявил, что направляется в Харьков".

    "Почему в таком случае Вы не поставили на голосование вопрос о самоустранении президента Порошенко, который покинул Украину 1 января этого года в неизвестном направлении и находился за пределами Украины до 8 января? Почему, не зная, где находится президент, не был проголосован вопрос самоустранения и принятия Вами обязанностей президента Украины, как это было в 2014 году?", – спросил адвокат.

    Судья остановил его: "Защитник, Ваше чувство юмора впечатляет, но, к сожалению, здесь не цирк и не шапито".

    Сердюк воскликнул: "Аналогичные события".

    "По протесту прокурора этот вопрос снят", – ответил судья.

    Защита продолжил допрос, в котором большую часть – целый час – посвятил довольно агрессивным вопросом о Евромайдане.

    Ранее также уже были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

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