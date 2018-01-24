Адвокат Януковича сравнил его побег с тайной поездкой на Мальдивы Порошенко

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Защитник Виктора Януковича Виталий Сердюк во время допроса спикера Верховной Рады Андрея Парубия в суде сравнил побег экс-президента с тайной поездкой на отдых действующего президента.

Во время заседания Оболонского райсуда Киева 24 января адвокат Виталий Сердюк спросил у Парубия, когда, по его мнению, Янукович сбежал и покинул должность.

"По моему мнению, Янукович самоустранился 20 февраля, когда покинул свой пост и уехал из страны. Два дня его личные вещи вывозили крупными грузовиками. Я думаю, что он прекратил свои полномочия еще 21 февраля вечером", – цитирует Парубия "Украинская правда".

Комментируя мнение свидетеля о побеге Януковича 21 февраля 2014 года, Сердюк уточнил: "Он покинул Киев через несколько часов после подписания соглашения об урегулировании кризиса, который вы не считали необходимым выполнять, и заявил, что направляется в Харьков".

"Почему в таком случае Вы не поставили на голосование вопрос о самоустранении президента Порошенко, который покинул Украину 1 января этого года в неизвестном направлении и находился за пределами Украины до 8 января? Почему, не зная, где находится президент, не был проголосован вопрос самоустранения и принятия Вами обязанностей президента Украины, как это было в 2014 году?", – спросил адвокат.

Судья остановил его: "Защитник, Ваше чувство юмора впечатляет, но, к сожалению, здесь не цирк и не шапито".

Сердюк воскликнул: "Аналогичные события".

"По протесту прокурора этот вопрос снят", – ответил судья.

Защита продолжил допрос, в котором большую часть – целый час – посвятил довольно агрессивным вопросом о Евромайдане.

Ранее также уже были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.