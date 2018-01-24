В Киеве продолжат рассмотрение дела о госизмене Януковича

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в среду, 24 января, продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Показания по делу продолжат давать свидетели государственного обвинения.

Суд на прошлом заседании заслушал показания четырех очередных свидетелей государственного обвинения — действующих сотрудников государственной охраны, до февраля 2014 году охранявших Януковича. Также суд назначил судебно-портретную экспертизу и экспертизу видео-звукозаписи фильма "Крым. Путь на родину", который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.

В среду начало заседания назначено на 10.00, суд должен продолжить допрос свидетелей обвинения. Кто именно будет допрошен на этом заседании, пока неизвестно. Однако, по данным прокурора Руслана Кравченко, который представляет государственное обвинение в процессе, суду еще осталось допросить 23 свидетеля обвинения. Он сообщил, что, в частности, по делу еще предстоит допросить президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

Ранее также уже были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

В свою очередь, по словам адвоката Януковича Игоря Федоренко, защита уже подготовила список своих свидетелей по делу. В частности, по его словам, защита будет настаивать на допросе бывших сотрудников госохраны экс-президента, которые покинули Украину в 2014 году, сопровождая Януковича.

Дело против Януковича о госизмене является лишь одним из многих дел, которое генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства. Судебное следствие по этому делу, также как проходило и досудебное расследование, осуществляется по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была специально введена для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участия в процессе посредством видеоконференции из российского суда. Суд в своем решении отметил, что Янукович "знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории РФ с целью уклонения от уголовной ответственности".

По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде, однако не может приехать в страну, так как опасается за свою безопасность. Защитники заверяют, что у них якобы есть доказательства того, что экс-президенту в Украине грозит реальная опасность.

Генпрокуратура неоднократно заявляла, что гарантирует Януковичу безопасность, и что в случае прибытия в страну экс-президента, он будет задержан и доставлен под конвоем в суд для избрания меры пресечения.

Обвинение ранее уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что беглый экс-президент не признал своей вины.

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Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".