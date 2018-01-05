Экс-министру здравоохранения Крыма сообщили о подозрении в госизмене

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении в государственной измене экс-министру здравоохранения полуострова Петру Михальчевскому, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Татьяны Тихончик в комментарии "24 каналу".

"Ему вручено подозрение в совершении государственной измены. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – заявила чиновница.

По ее словам, статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ провели обыск в его киевской квартире. Были изъяты паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение", подписанное председателем Совета министров Крыма Сергеем Аксеновым и другие документы.