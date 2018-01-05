наверх
05.01.201821:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Экс-министру здравоохранения Крыма сообщили о подозрении в госизмене

    (обновлено: )16804
    Пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяны Тихончик сообщила, что Петру Михальчевскому вручили сообщение о подозрении в государственной измене. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
    Изъятые СБУ документы Петра Михальчевского
    СБУ

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении в государственной измене экс-министру здравоохранения полуострова Петру Михальчевскому, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Татьяны Тихончик в комментарии "24 каналу". 

    Минтранс РФ опубликовал фото готового участка Крымского моста
    Министерство транспорта РФ | Перейти в фотобанк
    Обнародованы первые фото готового участка Крымского моста

    "Ему вручено подозрение в совершении государственной измены. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – заявила чиновница.

    По ее словам, статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

    Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ провели обыск в его киевской квартире. Были изъяты паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение", подписанное председателем Совета министров Крыма Сергеем Аксеновым и другие документы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евгений Лосовский
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Андрей Блинов
    Украина 2018: новые испытания
    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?