После попыток силовиков выявить среди работников СМИ активисток Femen девушки опубликовали свои фото топлес с надписью Press-card. Организация заявила, что подала заявление в прокуратуру в связи с нарушением прав человека.
Коллегия судей Оболонского райсуда Киева, несмотря на протесты адвоката Виктора Януковича, согласилась с прокурором и разрешила провести допрос президента Украины в качестве свидетеля в режиме видеоконференции.
Уже ранним утром возле Оболонского райсуда Киева собралась очередь из желающих попасть на судебное заседание с участием президента Украины. Им приходится проходит личный досмотр, саперы осматривают суд и прилегающие территории.
По словам председательствующего судьи Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко, призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича отсутствуют.
Суд, после того как допустит к делу нового адвоката обвиняемого, предоставленного государственным центом бесплатной правовой помощи, вероятнее всего, перенесет заседание, чтобы дать защитнику время на ознакомление с материалами дела.
Перерыв объявлен в связи с окончанием рабочего дня. Первоначально суд планировал продолжить судебное заседание 8 июня, однако в связи с тем, что адвокат заявил о планах уехать в отпуск в этот период, назначена новая дата судебного заседания.
Участия Януковича в заседании не ожидается, так как ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
После попыток силовиков выявить среди работников СМИ активисток Femen девушки опубликовали свои фото топлес с надписью Press-card. Организация заявила, что подала заявление в прокуратуру в связи с нарушением прав человека.
Коллегия судей Оболонского райсуда Киева, несмотря на протесты адвоката Виктора Януковича, согласилась с прокурором и разрешила провести допрос президента Украины в качестве свидетеля в режиме видеоконференции.
Уже ранним утром возле Оболонского райсуда Киева собралась очередь из желающих попасть на судебное заседание с участием президента Украины. Им приходится проходит личный досмотр, саперы осматривают суд и прилегающие территории.
Уже ранним утром возле Оболонского райсуда Киева собралась очередь из желающих попасть на судебное заседание с участием президента Украины. Им приходится проходит личный досмотр, саперы осматривают суд и прилегающие территории.
Уже ранним утром возле Оболонского райсуда Киева собралась очередь из желающих попасть на судебное заседание с участием президента Украины. Им приходится проходит личный досмотр, саперы осматривают суд и прилегающие территории.
Уже ранним утром возле Оболонского райсуда Киева собралась очередь из желающих попасть на судебное заседание с участием президента Украины. Им приходится проходит личный досмотр, саперы осматривают суд и прилегающие территории.