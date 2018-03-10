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    Оболонский районный суд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Полиция признала, что просила журналистов расстегнуть одежду в Оболонском суде
    15:21 24.02.2018
    211Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Правоохранители заявили, что ,благодаря досмотру желающих попасть в суд им удалось предотвратить провокационные действия представительницы движения Femen.
    Допрос Петра Порошенко по делу о госизмене Виктора Януковича
    Полиция о досмотре женщин в суде: лицо страны важнее, чем радость росcСМИ
    03:56 24.02.2018
    355Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подчеркнул, что правоохранители проводили поверхностный осмотр женщин в "строгом соответствии" с законом о полиции.
    Фемен
    Femen показали груди в ответ на обыски журналистов перед приездом Порошенко
    14:46 23.02.2018
    1675
    После попыток силовиков выявить среди работников СМИ активисток Femen девушки опубликовали свои фото топлес с надписью Press-card. Организация заявила, что подала заявление в прокуратуру в связи с нарушением прав человека.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Порошенко раскритиковал действия силовиков в Оболонском суде
    15:12 22.02.2018
    376
    По словам пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, президент Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми.
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Допрос Порошенко по скайпу сломал линию защиты Януковича - эксперт
    02:25 22.02.2018
    1673Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Адвокаты планировали осуществлять на Петра Порошенко психологическое давление в зале суда, отметил кандидат политических наук Андрей Дацюк.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд решил допросить Порошенко по видео
    10:55 21.02.2018
    255Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Коллегия судей Оболонского райсуда Киева, несмотря на протесты адвоката Виктора Януковича, согласилась с прокурором и разрешила провести допрос президента Украины в качестве свидетеля в режиме видеоконференции.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Прокурор просит провести допрос Порошенко в режиме видеоконференции
    10:24 21.02.2018
    181Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В начале судебного заседания, на которое в качестве свидетеля приглашен президент Украины Петр Порошенко, прокурор подал ходатайство о допросе главы государства по видео.
    Суд, на котором должен Порошенко должен дать показания
    Суд по делу Януковича: допрос Ельченко, Порошенко даст показания по видео 
    10:11 21.02.2018
    344Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В среду началось судебное заседание по делу Виктора Януковича, который обвиняется в госизмене. В качестве свидетеля на суде должен выступить президент Украины Петр Порошенко.
    Возле Оболонского суд ищут взрывчатку
    Перед допросом Порошенко в суде ищут взрывчатку 
    09:53 21.02.2018
    75Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Уже ранним утром возле Оболонского райсуда Киева собралась очередь из желающих попасть на судебное заседание с участием президента Украины. Им приходится проходит личный досмотр, саперы осматривают суд и прилегающие территории.
    Бывший министр обороны Украины Михаил Коваль дал показания в суде по делу о госизмене Виктора Януковича
    Бывший министр обороны дал показания в суде по делу Януковича 
    10:59 15.02.2018
    965Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В Оболонском суде Киева прошел перекрестный допрос бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля. Слушания проходят в рамках рассмотрения дела о госизмене Виктора Януковича.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича. Архивное фото
    В Киеве продолжат рассмотрение дела о госизмене Януковича
    05:26 24.01.2018
    173Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По данным прокурора Руслана Кравченко, который представляет государственное обвинение в процессе, суду еще осталось допросить 23 свидетеля обвинения.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков дает показания на "слобожанском" языке в суде по делу Януковича
    16:24 11.12.2017
    1088Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Министр внутренних дел Украины приглашен в суд в качестве свидетеля по делу Виктора Януковича. Перед этим показания дал Арсений Яценюк.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд вызвал Порошенко на допрос
    15:23 07.12.2017
    585Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам председательствующего по делу Виктора Януковича судьи Владислава Девятко, президента Петра Порошенко допросят в Оболонском суде в качестве свидетеля.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Янукович в письме к Путину не призывал к войне - суд
    13:39 28.09.2017
    726Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам председательствующего судьи Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко, призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича отсутствуют.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича. Архивное фото
    В среду суд допустит нового адвоката Януковича по делу о госизмене
    04:26 12.07.2017
    83Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Суд, после того как допустит к делу нового адвоката обвиняемого, предоставленного государственным центом бесплатной правовой помощи, вероятнее всего, перенесет заседание, чтобы дать защитнику время на ознакомление с материалами дела.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Янукович подаст заявление против судей, рассматривающих дело о госизмене
    23:45 05.07.2017
    119Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам экс-президента Виктора Януковича, он подаст заявление в правоохранительные органы, чтобы они "установили факт заведомо незаконного решения".
    Видео. Дьяченко: прокуратура предъявила некачественное обвинение по делу Януковича
    Прокуратура предъявила некачественное обвинение Януковичу - эксперт 
    01:34 02.07.2017
    286Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко прокомментировала продолжающийся судебный процесс над экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу Януковича
    Суд примет решение о возможности слушания дела Януковича по существу
    05:35 16.06.2017
    123Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Ожидается, что в ходе судебного заседания в пятницу защита экс-президента официально озвучит свою позицию о возможности назначения дела к рассмотрению по существу.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Суд перенес предварительное заседание по делу Януковича
    18:39 29.05.2017
    54Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Перерыв объявлен в связи с окончанием рабочего дня. Первоначально суд планировал продолжить судебное заседание 8 июня, однако в связи с тем, что адвокат заявил о планах уехать в отпуск в этот период, назначена новая дата судебного заседания.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    В понедельник суд примет решение о слушании дела Януковича по существу
    01:59 29.05.2017
    84Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Участия Януковича в заседании не ожидается, так как ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    19:15 09.03.2018
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Фемен
    Femen показали груди в ответ на обыски журналистов перед приездом Порошенко
    14:46 23.02.2018
    1675
    После попыток силовиков выявить среди работников СМИ активисток Femen девушки опубликовали свои фото топлес с надписью Press-card. Организация заявила, что подала заявление в прокуратуру в связи с нарушением прав человека.
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Допрос Порошенко по скайпу сломал линию защиты Януковича - эксперт
    02:25 22.02.2018
    1673
    Адвокаты планировали осуществлять на Петра Порошенко психологическое давление в зале суда, отметил кандидат политических наук Андрей Дацюк.
    Бывший министр обороны Украины Михаил Коваль дал показания в суде по делу о госизмене Виктора Януковича
    Бывший министр обороны дал показания в суде по делу Януковича 
    10:59 15.02.2018
    965
    В Оболонском суде Киева прошел перекрестный допрос бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля. Слушания проходят в рамках рассмотрения дела о госизмене Виктора Януковича.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Порошенко раскритиковал действия силовиков в Оболонском суде
    15:12 22.02.2018
    376
    По словам пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, президент Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми.
    Допрос Петра Порошенко по делу о госизмене Виктора Януковича
    Полиция о досмотре женщин в суде: лицо страны важнее, чем радость росcСМИ
    03:56 24.02.2018
    355
    Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подчеркнул, что правоохранители проводили поверхностный осмотр женщин в "строгом соответствии" с законом о полиции.
    Суд, на котором должен Порошенко должен дать показания
    Суд по делу Януковича: допрос Ельченко, Порошенко даст показания по видео 
    10:11 21.02.2018
    344
    В среду началось судебное заседание по делу Виктора Януковича, который обвиняется в госизмене. В качестве свидетеля на суде должен выступить президент Украины Петр Порошенко.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд решил допросить Порошенко по видео
    10:55 21.02.2018
    255
    Коллегия судей Оболонского райсуда Киева, несмотря на протесты адвоката Виктора Януковича, согласилась с прокурором и разрешила провести допрос президента Украины в качестве свидетеля в режиме видеоконференции.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Полиция признала, что просила журналистов расстегнуть одежду в Оболонском суде
    15:21 24.02.2018
    211
    Правоохранители заявили, что ,благодаря досмотру желающих попасть в суд им удалось предотвратить провокационные действия представительницы движения Femen.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Прокурор просит провести допрос Порошенко в режиме видеоконференции
    10:24 21.02.2018
    181
    В начале судебного заседания, на которое в качестве свидетеля приглашен президент Украины Петр Порошенко, прокурор подал ходатайство о допросе главы государства по видео.
    Возле Оболонского суд ищут взрывчатку
    Перед допросом Порошенко в суде ищут взрывчатку 
    09:53 21.02.2018
    75
    Уже ранним утром возле Оболонского райсуда Киева собралась очередь из желающих попасть на судебное заседание с участием президента Украины. Им приходится проходит личный досмотр, саперы осматривают суд и прилегающие территории.
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