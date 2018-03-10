По словам защитника бывшего президента, постоянное представительство Украины при ООН вело "системную, хорошо слаженную и преступную работу по дезинформированию международного сообщества о событиях, которые происходили в Украине".
Защитник Виктора Януковича Виталий Сердюк в ходе допроса Парубия поинтересовался, почему Порошенко не отстранили от должности, когда тот покинул Украину 1 января этого года в неизвестном направлении и находился за пределами Украины до 8 января.
По словам адвоката Януковича, экс-глава государства подал в генеральную прокуратуру и НАБУ заявления о привлечении судей Оболонского районного суда Киева к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.
На предыдущем судебном заседании коллегия судей приняла решение о рассмотрении уголовного дела Януковича в специальном заочном режиме. Эта процедура была введена на Украине в 2014 году для привлечения к уголовной ответственности Януковича и его соратников.
По мнению адвоката Януковича, состоявшийся допрос Генпрокуратурой Порошенко по делу о беспорядках устраняет процессуальные препятствия для проведения очной ставки по делу о беспорядках в Киеве в 2013-2014 годах.
Адвокат Януковича сообщил, что Святошинский районный суд получил уведомление от российской стороны и назначил заседание на 25 ноября, где будет осуществлен допрос Януковича по видеосвязи в качестве свидетеля по делу.
Экс-президент Виктор Янукович настаивает на показаниях по делу Майдана, но его не хочет выслушать ГПУ. Он готов ответить на любые вопросы, но в Минюсте думают, разрешать или нет? От показания экс-президента зависит судьба сотен человек.
Как сообщил адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк, что один из депутатов Верховной Рады якобы угрожал его подзащитному, поэтому говорить об обеспечении мер безопасности на территории Украины невозможно.
По словам Виталия Сердюка, Святошинский суд Киева удовлетворил ходатайство о допросе Януковича в режиме видеоконференции, и суд принял решение обратиться с соответствующим запросом в Министерство юстиции Украины.
По словам Виталия Сердюка, на сегодняшний день дело о разгоне Майдана приостановлено, и следственные действия по данному делу не проводятся. Януковичу сообщили, что его подозревают только по двум делам - о Майдане и об "Укртелекоме".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".