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    Виталий Сердюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк (слева). Архивное фото
    Адвокат назвал представителей Киева в ООН соучастниками госпереворота
    13:20 07.02.2018
    1425Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам защитника бывшего президента, постоянное представительство Украины при ООН вело "системную, хорошо слаженную и преступную работу по дезинформированию международного сообщества о событиях, которые происходили в Украине".
    Адвокат Виталий Сердюк на суде по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене
    Адвокат Януковича сравнил его побег с тайной поездкой на Мальдивы Порошенко
    14:07 24.01.2018
    903
    Защитник Виктора Януковича Виталий Сердюк в ходе допроса Парубия поинтересовался, почему Порошенко не отстранили от должности, когда тот покинул Украину 1 января этого года в неизвестном направлении и находился за пределами Украины до 8 января.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Адвокат: Янукович вернется в Украину
    17:38 17.01.2018
    1998
    Адвокат Виктора Януковича сообщил, что его подзащитный пребывает на территории Российской Федерации вынужденно.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Янукович пожаловался в ГПУ на судей по его делу о госизмене
    14:03 02.08.2017
    159
    По словам адвоката Януковича, экс-глава государства подал в генеральную прокуратуру и НАБУ заявления о привлечении судей Оболонского районного суда Киева к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    "Я не хочу". Янукович отказался от участия в суде по делу о госизмене
    15:34 06.07.2017
    361Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    На предыдущем судебном заседании коллегия судей приняла решение о рассмотрении уголовного дела Януковича в специальном заочном режиме. Эта процедура была введена на Украине в 2014 году для привлечения к уголовной ответственности Януковича и его соратников.
    Адвокат Виталий Сердюк в деле Виктора Януковича, 6 июля 2017
    "Нет резона". Защита Януковича вышла из судебного процесса по делу о госизмене
    10:09 06.07.2017
    709Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Адвокат Виталий Сердюк заявил, что судебный процесс по делу экс-президента Украины "утратил легитимность, любые решения по результатам этого дела будут считаться никчемными".
    Экс-президент Виктор Янукович
    Суд отказал в проведении выездного заседания по делу Януковича в РФ
    12:22 20.01.2017
    298Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Судья Печерского райсуда Кристина Тарасюк, комментируя решение, отметила, что адвокату Януковича Виталию Сердюку отказано в удовлетворении письменного ходатайства.
    Виктор Янукович
    Янукович не имеет статуса подозреваемого в деле о госизмене - адвокат
    12:12 09.12.2016
    185Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как сообщил адвокат Януковича, в связи с многократными нарушениями международного и украинского законодательства уведомление о подозрении было возвращено в Генпрокуратуру.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    Адвокат: Янукович даст показания 25 ноября
    19:09 23.11.2016
    488Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Адвокат экс президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что допрос его подзащитного в качестве свидетеля в деле "беркутовцев" состоится в пятницу, 25 ноября 2016 года, в 13.00.
    Защита Януковича намерена требовать очную ставку с Порошенко. Видео
    Защита Януковича намерена требовать очную ставку с Порошенко 
    23:36 19.11.2016
    960Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Защита бывшего президента Виктора Януковича намерена требовать проведения очной ставки с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    Адвокат: препятствий для очной ставки Януковича с украинской властью уже нет
    19:56 19.11.2016
    484Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По мнению адвоката Януковича, состоявшийся допрос Генпрокуратурой Порошенко по делу о беспорядках устраняет процессуальные препятствия для проведения очной ставки по делу о беспорядках в Киеве в 2013-2014 годах.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    Янукович даст показания по видеосвязи 25 ноября - адвокат
    15:56 16.11.2016
    244
    Адвокат Януковича сообщил, что Святошинский районный суд получил уведомление от российской стороны и назначил заседание на 25 ноября, где будет осуществлен допрос Януковича по видеосвязи в качестве свидетеля по делу.
    Скандальный украинский журналист поцеловал пятую точку Ким Кардашьян
    Скандальный украинский журналист поцеловал "пятую точку" Ким Кардашьян 
    15:06 29.09.2016
    2016
    Скандальный украинский журналист Виталий Седюк вновь отличился. На сей раз его "жертвой" стала американская светская львица Ким Кардашьян, которая прибыла в Париж на Неделю моды.
    Виктор Янукович не менял гражданство - адвокат
    Янукович боится ехать в Украину, но гражданство не менял - адвокат 
    03:23 19.05.2016
    154
    Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк не исключил, что бывший президент может приехать в Украину, чтобы участвовать в суде по делу о расстреле Майдана.
    Виктор Янукович
    Янукович заговорил, вот только слушать никто не хочет
    17:17 18.05.2016
    1552Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Экс-президент Виктор Янукович настаивает на показаниях по делу Майдана, но его не хочет выслушать ГПУ. Он готов ответить на любые вопросы, но в Минюсте думают, разрешать или нет? От показания экс-президента зависит судьба сотен человек.
    Виктор Янукович
    Адвокат Януковича объяснил, почему его подзащитный не приедет в Украину
    12:56 18.05.2016
    187
    Как сообщил адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк, что один из депутатов Верховной Рады якобы угрожал его подзащитному, поэтому говорить об обеспечении мер безопасности на территории Украины невозможно.
    Виктор Янукович
    Суд Киева обратится к РФ по видеодопросу Януковича
    11:39 18.05.2016
    388Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    По словам Виталия Сердюка, Святошинский суд Киева удовлетворил ходатайство о допросе Януковича в режиме видеоконференции, и суд принял решение обратиться с соответствующим запросом в Министерство юстиции Украины.
    Виктор Янукович
    Янукович намерен вернуться в Украину легитимным президентом - адвокат
    14:11 01.03.2016
    730
    По словам адвоката беглого экс-президента, процедура отстранения Виктора Януковича с должности главы государства была проведена с грубым нарушением Конституции Украины.
    Президент Украины Виктор Янукович
    Янукович в четверг назовет следствию адрес проживания в Ростове - адвокат
    11:37 27.08.2015
    286Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    По словам Виталия Сердюка, на сегодняшний день дело о разгоне Майдана приостановлено, и следственные действия по данному делу не проводятся. Януковичу сообщили, что его подозревают только по двум делам - о Майдане и об "Укртелекоме".
    Виктор Янукович
    Адвокат: расследование в отношении Януковича по делу Майдана остановлено
    10:24 27.08.2015
    690Дело Ефремова. Первый пошел?
    В ходе брифинга в четверг Виталий Сердюк сообщил, что с 2014 года расследования и следственные действия в отношении экс-президента по делу о разгоне Майдана не ведутся.
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