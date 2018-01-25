Кравчук упрекнул Порошенко за поездку на Мальдивы, когда "60% людей побираются"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Первый президент Украины Леонид Кравчук упрекнул действующего главу государства Петра Порошенко за роскошный отдых на Мальдивах, который по его мнению, плохо соотносится с жизнью большинства украинцев. Он также считает это решение опрометчивым с точки зрения безопасности.

Ранее журналисты телепередачи "Схема" провели собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что Порошенко потратил на отдых на Мальдивах с 1 по 8 января по меньшей мере 500 тысяч долларов. По информации источников программы, он заплатил за проживание 276 тысяч долларов и 37,55 тысячи долларов взял с собой наличными на дополнительные расходы. Отдыхал он, по данным СМИ, под именем Mr. Petro Incognito, при этом и он, и члены его семьи использовали чужие паспорта. В пресс-службе Порошенко подтвердили частный визит президента на Мальдивы для отдыха, отметив, что стоимость поездки покрыта за счет собственных средств.

"Когда речь идет о президенте, то сразу всплывает на поверхность вопрос безопасности. Президент не является человеком, принадлежащим только себе. Он принадлежит прежде всего стране, а потому любые неожиданные или экстремальные ситуации с президентом могут серьезно повлиять на безопасность государства и возможны обострения", — написал Кравчук в колонке для издания "Новое время" в четверг.

Он напомнил, что согласно Конституции, президент страны не имеет права передавать свои полномочия даже на одну минуту.

"И последний вопрос — морально-этический. Президент — это человек, на которого делается огромная ставка, реформы, война и мир. Это концентрация концентраций в одном лице. И этот человек позволяет себе так опрометчиво действовать?… Когда страна в войне, а 60% людей побираются, я не думаю, что такой роскошный отдых координируется с жизнью большинства народа", — добавил первый президент.