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    Аналитика и комментарии

    А вы все о субсидиях! Соцсети обсудили отпуск Порошенко на Мальдивах

    (обновлено: )1580251
    Новогодний отдых на Мальдивах президента Порошенко уже не секрет. Но скандальная тема получила неожиданное развитие. Помогли журналисты, подсчитавшие, что такой вояж мог обойтись гаранту примерно в 500 тыс долларов. Что думают об этом сами украинцы?
    Одна из вилл на Мальдивах, где отдыхал Порошенко
    radiosvoboda.org

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Президент на Мальдивах. Запад включил для Порошенко красный

    Сколько, сколько? О том, где провел новогодние каникулы президент Петр Порошенко украинцы уже знают, и давно смирились с этим… пока не узнали сколько же стоит такой секретный отпуск на Мальдивах. По расчетам журналистов "Схем", которые встретили гаранта в аэропорту "Киев", аренда острова в Индийском океане плюс сопутствующие расходы могли обойтись Порошенко примерно в полмиллиона долларов.  

    После публикации в СМИ этой баснословной суммы в соцсетях за "мальдивский вояж" Порошенко ухватились с новой силой: "Я думаю, что если бы Сталин во время блокады Ленинграда смотался отдохнуть на Мальдивы за 500 тыс. долларов, то он бы никогда не выиграл ВОВ"; " Это Плевок в лицо Миллионам Украинцев! Которые не Живут! А Выживают!". " Где вы видели, чтобы торговец рабочим скотом отдыхал в своем же загоне на рынке?" – Звучат в сетях и такие вопросы. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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