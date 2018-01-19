А вы все о субсидиях! Соцсети обсудили отпуск Порошенко на Мальдивах

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Сколько, сколько? О том, где провел новогодние каникулы президент Петр Порошенко украинцы уже знают, и давно смирились с этим… пока не узнали сколько же стоит такой секретный отпуск на Мальдивах. По расчетам журналистов "Схем", которые встретили гаранта в аэропорту "Киев", аренда острова в Индийском океане плюс сопутствующие расходы могли обойтись Порошенко примерно в полмиллиона долларов.

После публикации в СМИ этой баснословной суммы в соцсетях за "мальдивский вояж" Порошенко ухватились с новой силой: "Я думаю, что если бы Сталин во время блокады Ленинграда смотался отдохнуть на Мальдивы за 500 тыс. долларов, то он бы никогда не выиграл ВОВ"; " Это Плевок в лицо Миллионам Украинцев! Которые не Живут! А Выживают!". " Где вы видели, чтобы торговец рабочим скотом отдыхал в своем же загоне на рынке?" – Звучат в сетях и такие вопросы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook