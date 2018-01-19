Саакашвили: лучше тюрьма в Киеве, чем президентский остров на Мальдивах

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что лучше сядет в тюрьму в Киеве, чем полетит на отдых на Мальдивы.

Ранее СМИ сообщили, что президент страны Петр Порошенко в новогодние праздники провел "краткосрочный отдых" на Мальдивах.

"Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже на Мальдивы, если меня отправят на год, на остров президентский. Мне лучше сидеть в тюрьме здесь. Я заявляю это с полной ответственностью", — заявил Саакашвили в пятницу журналистам.

Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступной организации был задержан в Киеве 8 декабря 2017 года и провел три дня в СИЗО, а затем был отпущен на свободу судом, несмотря на ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции.