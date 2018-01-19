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    Саакашвили: лучше тюрьма в Киеве, чем президентский остров на Мальдивах

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    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (821)

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    Михаил Саакашвили прокомментировал скандальную поездку президента Украины на Мальдивы, которые он посетил в рамках краткосрочного отдыха.
    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что лучше сядет в тюрьму в Киеве, чем полетит на отдых на Мальдивы.

    Михаил Саакашвили с семьей в Апелляционном суде Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Семейный подряд. Саакашвили с родственниками в Апелляционном суде Киева

    Ранее СМИ сообщили, что президент страны Петр Порошенко в новогодние праздники провел "краткосрочный отдых" на Мальдивах.

    "Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже на Мальдивы, если меня отправят на год, на остров президентский. Мне лучше сидеть в тюрьме здесь. Я заявляю это с полной ответственностью", — заявил Саакашвили в пятницу журналистам.

    Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступной организации был задержан в Киеве 8 декабря 2017 года и провел три дня в СИЗО, а затем был отпущен на свободу судом, несмотря на ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

    Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции.

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