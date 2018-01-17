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    Раимов: 80% украинцев - за чертой бедности, а Порошенко - на Мальдивах

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    Где страна, разрываемая конфликтом, а где Мальдивы? Где кризис, а где - пляж, задается вопросами политтехнолог Дмитрий Раимов. Уже не говоря о том, что чиновник должен развивать национальный туризм, а не бежать от "хохлов", добавляет он.
    Президент Украины Петр Порошенко в аэропорту. Архивное фото
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко встретил новый 2018 год в Киеве, потом несколько дней провел в Ивано-Франковской области, а также посетил с частной поездкой Мальдивские острова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

    "Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", — говорится в ответе на информационный запрос СМИ.

    Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    В пресс-службе добавили, что глава государства был на Мальдивах "с целью короткого отдыха".

    "Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", — отмечается в ответе.

    Новогодний отдых президента на своей странице в Facebook прокомментировал политтехнолог Дмитрий Раимов.  

    "Администрация Президента подтвердила изданию "Интерфакс". Президент провел каникулы на Мальдивах. Вы сами сделаете выводы. Здесь без слов все ясно. Где страна, разрываемая конфликтом. А где Мальдивы. Где кризис, а где пляж. Где 80% страны за чертой бедности или в тени бедности. Уже не говоря о том, что чиновник должен развивать национальный туризм, а не бежать от "хохлов". Занавес", — написал Раимов.

    Скриншот с Facebook

     

    Напомним, в СМИ появилась информация, что Порошенко вместе с семьей провел на острове, где отдых стоит 25 тысяч долларов в сутки, новогодние каникулы. В частности, юрист Андрей Смирнов написал в социальных сетях о том, что "президент воюющей страны Порошенко отлично провел новогодние праздники на Мальдивах в кругу семьи и гостей".

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    В мае 2016 года Порошенко также проводил время на Мальдивах всем семейством, а в сентябре того же года праздновал там день рождения.

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