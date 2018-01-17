Раимов: 80% украинцев - за чертой бедности, а Порошенко - на Мальдивах

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко встретил новый 2018 год в Киеве, потом несколько дней провел в Ивано-Франковской области, а также посетил с частной поездкой Мальдивские острова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", — говорится в ответе на информационный запрос СМИ.

В пресс-службе добавили, что глава государства был на Мальдивах "с целью короткого отдыха".

"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", — отмечается в ответе.

Новогодний отдых президента на своей странице в Facebook прокомментировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Администрация Президента подтвердила изданию "Интерфакс". Президент провел каникулы на Мальдивах. Вы сами сделаете выводы. Здесь без слов все ясно. Где страна, разрываемая конфликтом. А где Мальдивы. Где кризис, а где пляж. Где 80% страны за чертой бедности или в тени бедности. Уже не говоря о том, что чиновник должен развивать национальный туризм, а не бежать от "хохлов". Занавес", — написал Раимов.

Скриншот с Facebook

Напомним, в СМИ появилась информация, что Порошенко вместе с семьей провел на острове, где отдых стоит 25 тысяч долларов в сутки, новогодние каникулы. В частности, юрист Андрей Смирнов написал в социальных сетях о том, что "президент воюющей страны Порошенко отлично провел новогодние праздники на Мальдивах в кругу семьи и гостей".

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В мае 2016 года Порошенко также проводил время на Мальдивах всем семейством, а в сентябре того же года праздновал там день рождения.