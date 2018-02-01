Фото дня. "Чемодан-вокзал-Мальдивы": перформанс у Администрации Порошенко

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В четверг, 1 февраля, у здания Администрации президента Украины Петра Порошенко было горячо. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели перформанс под названием "Чемодан-вокзал-Мальдивы".

Активисты в театрализованной форме воссоздали отдых украинского президента во время новогодних каникул на Мальдивах.

Участники акции развернули плакат с изображением пляжа и океана, на фоне которого провели представление. Они пришли в шортах, майках и купальниках. Некоторые из них были в ластах и масками, с трубками для ныряния. Они также принесли с собой надувные матрацы и бассейн.

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Под музыкальное сопровождение активисты изображали отдых президента с семьей.

Напомним, что Порошенко и его семья летали на экзотический курорт под вымышленными именами. Перед поездкой они получили от Службы безопасности Украины документы на чужие имена.

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