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    Фото дня. "Чемодан-вокзал-Мальдивы": перформанс у Администрации Порошенко

    (обновлено: )738170
    В четверг, 1 февраля, у здания Администрации президента Украины Петра Порошенко было горячо. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели перформанс под названием "Чемодан-вокзал-Мальдивы".
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    strana.ua

    В четверг, 1 февраля, у здания Администрации президента Украины Петра Порошенко было горячо. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели перформанс под названием "Чемодан-вокзал-Мальдивы".

    Активисты в театрализованной форме воссоздали отдых украинского президента во время новогодних каникул на Мальдивах.

    Участники акции развернули плакат с изображением пляжа и океана, на фоне которого провели представление. Они пришли в шортах, майках и купальниках. Некоторые из них были в ластах и масками, с трубками для ныряния. Они также принесли с собой надувные матрацы и бассейн.

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    Под музыкальное сопровождение активисты изображали отдых президента с семьей.

    Напомним, что Порошенко и его семья летали на экзотический курорт под вымышленными именами. Перед поездкой они получили от Службы безопасности Украины документы на чужие имена.

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