Девушки в купальниках устроили "мальдивские" танцы под АП

"Мы показали, как президент воюющей страны отдыхает на Мальдивах за 14 миллионов гривен (около 500 тысяч долларов) семь дней. А в это время ребята гибли в окопах", — заявила участница акции.

Участники акции развернули плакат с изображением пляжа и океана, на фоне которого провели представление. Они пришли в шортах, майках и купальниках (танцы девушек см. на 14-й минуте). Некоторые из них были в ластах и масками, с трубками для ныряния. Они также принесли с собой надувные матрацы и бассейн. Под музыкальное сопровождение активисты изображали отдых президента с семьей. В ходе представления они скандировали "Чемодан-вокзал-Мальдивы", "Порошенко, прочь", "Отставка, отставка".

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Несколько десятков правоохранителей наблюдали за ходом акции и не препятствовали ее участникам. Акция была непродолжительной, она прошла без нарушений общественного порядка.

Ранее СМИ сообщили, что отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.