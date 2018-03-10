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    Юлия Порошенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Юлия Порошенко
    Аграрные мечты семьи Порошенко
    16:11 11.02.2018
    2276
    За "давосскими сказками" скрывается исключительно желание дальнейшего обогащения Порошенко и приближенных к нему лиц. Но, разберемся подробнее.
    Юлия Порошенко
    Невестка Порошенко о поездке на Мальдивы: раз в год человек может себе позволить
    11:46 06.02.2018
    29349
    Юлия Порошенко дала интервью, в котором заявила, что президент Украины "заслуживает такого отдыха, чтоб его никто не трогал". По ее словам, "просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально".
    Юлия Порошенко
    Agrohub в Давосе: есть ли перспективы у Юлии Порошенко?
    09:37 27.01.2018
    17006Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Agrohub, прошедший в швейцарском Давосе, привлек внимание мировых игроков к Украине и рассказал о возможностях украинского агробизнеса.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Юлия Порошенко
    Аграрные мечты семьи Порошенко
    16:11 11.02.2018
    2276
    За "давосскими сказками" скрывается исключительно желание дальнейшего обогащения Порошенко и приближенных к нему лиц. Но, разберемся подробнее.
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