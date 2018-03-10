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    сельское хозяйство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Коровы. Архивное фото
    Отреформировались. Селяне "суперагродержавы" массово режут скот
    12:54 16.02.2018
    6037
    Господдержка животноводства потерпела крах. Кабмин лишил селян всех налоговых льгот, а госдотации выделяет преимущественно "куриным олигархам". Не удивительно, что держать скот и свиней стало невыгодно.
    Юлия Порошенко
    Аграрные мечты семьи Порошенко
    16:11 11.02.2018
    2276
    За "давосскими сказками" скрывается исключительно желание дальнейшего обогащения Порошенко и приближенных к нему лиц. Но, разберемся подробнее.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Помощь селу от Гройсмана: деньги поделят агробароны
    17:15 09.02.2018
    654
    Украинские власти после Давоса приняли окончательное решение строить "аграрную супердержаву", поэтому на поддержку села в этом году выделят 6,3 млрд грн, и можно не сомневаться, что деньги крестьяне не получат.
    Уборка урожая. Архивное фото
    Сельхозпрогноз-2017: урожай низкий, цены высокие, перспективы - никакие
    07:14 06.08.2017
    3123
    Страна расхлебывает все прелести "высокого звания" аграрно-сырьевой периферии глобальной капиталистической системы, в каковой придаток прекратилась некогда авиационная и ракетно-космическая Украина.
    Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко
    Олигархам досталась половина из 4 млрд гривен госдотаций аграриям - эксперт
    04:10 13.12.2016
    459Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире "Голоса Столицы" заявил, что таким образом правительство фактически предоставило адресные дотации определенным людям.
    Шимон Перес
    Украина не должна отказываться от сельского хозяйства - экс-президент Израиля
    17:58 13.09.2015
    505XII форум YES в Киеве
    Шимон Перес, девятый президент Израиля, заявил на завершившейся в Киеве Ялтинской Европейской Стратегии (YES), что Украина - одна из важнейших в мире стран в сфере сельского хозяйства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Коровы. Архивное фото
    Отреформировались. Селяне "суперагродержавы" массово режут скот
    12:54 16.02.2018
    6037
    Господдержка животноводства потерпела крах. Кабмин лишил селян всех налоговых льгот, а госдотации выделяет преимущественно "куриным олигархам". Не удивительно, что держать скот и свиней стало невыгодно.
    Юлия Порошенко
    Аграрные мечты семьи Порошенко
    16:11 11.02.2018
    2276
    За "давосскими сказками" скрывается исключительно желание дальнейшего обогащения Порошенко и приближенных к нему лиц. Но, разберемся подробнее.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Помощь селу от Гройсмана: деньги поделят агробароны
    17:15 09.02.2018
    654
    Украинские власти после Давоса приняли окончательное решение строить "аграрную супердержаву", поэтому на поддержку села в этом году выделят 6,3 млрд грн, и можно не сомневаться, что деньги крестьяне не получат.
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