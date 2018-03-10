Господдержка животноводства потерпела крах. Кабмин лишил селян всех налоговых льгот, а госдотации выделяет преимущественно "куриным олигархам". Не удивительно, что держать скот и свиней стало невыгодно.
Украинские власти после Давоса приняли окончательное решение строить "аграрную супердержаву", поэтому на поддержку села в этом году выделят 6,3 млрд грн, и можно не сомневаться, что деньги крестьяне не получат.
Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире "Голоса Столицы" заявил, что таким образом правительство фактически предоставило адресные дотации определенным людям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Господдержка животноводства потерпела крах. Кабмин лишил селян всех налоговых льгот, а госдотации выделяет преимущественно "куриным олигархам". Не удивительно, что держать скот и свиней стало невыгодно.
Украинские власти после Давоса приняли окончательное решение строить "аграрную супердержаву", поэтому на поддержку села в этом году выделят 6,3 млрд грн, и можно не сомневаться, что деньги крестьяне не получат.