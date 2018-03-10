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    дотации

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Бельгийский принц Лоран. Архивное фото
    Несносный ребенок. Принца Бельгии могут лишить 77 000 евро дотации за фото
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    После получения очных объяснений от принца Лорана бельгийский премьер внесет на рассмотрение членов правительства предложение по наказанию брата монарха.
    Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко
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    04:10 13.12.2016
    459Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире "Голоса Столицы" заявил, что таким образом правительство фактически предоставило адресные дотации определенным людям.
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    21:21 09.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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