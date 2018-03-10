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    Лоран Бельгийский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Бельгийский принц Лоран. Архивное фото
    Несносный ребенок. Принца Бельгии могут лишить 77 000 евро дотации за фото
    12:14 01.09.2017
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    После получения очных объяснений от принца Лорана бельгийский премьер внесет на рассмотрение членов правительства предложение по наказанию брата монарха.
    Бельгийский принц Лоран. Архивное фото
    Брат короля бельгийцев вышел из больницы, сообщают СМИ
    09:12 09.04.2014
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    Брат короля бельгийцев Филиппа - принц Лоран - вышел из больницы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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